美國校車啟用GPS定位 家長將可手機追蹤

2019-08-22 14:34 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



美國校車。示意圖／歐新社 分享 facebook 美國紐約市教育局(DOE)21日表示，全市所有校車將在9月5日(周四)新學年第一天啟用GPS定位裝置，以解決多年來校車因延誤讓家長擔憂；市教育局將增派人手監管校車，並加重處罰擅改行車路線的行為。

市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，新規將於新學年開學日的9月5日實施，市教育局還將與共享乘車業者Via合作研發手機程式，未來可讓家長即時追蹤校車；目前全市9000輛校車中已有6000輛安裝GPS裝置，其他3000輛的安裝作業正在進行。

新安裝的GPS裝置無法關閉，定位數據將被傳輸至市教育局下屬的學生通勤辦公室(Office of Pupil Transportation)，家長可以掌握校車最新動態，不必再聯繫特定的校車司機或校車運營公司。

根據市議會教育委員會(Committee on Education)的數據，全市校車系統接送學生約15萬名，由60家私營校車運營公司承擔，每年總成本逾10億元；但校車延誤、擅改路線、無線電呼叫無回應等問題，讓許多家長頭痛，市教育局去年開學前三天，就收到約2萬7000次投訴。

市教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)表示，此前的校車運營合約中有一項保護條款，讓許多出現延誤、擅改路線、無法讓家長聯繫的校車公司規避了巨額罰款，但這一條款目前已被解除，讓市府可以更有力地懲罰不良校車服務；現在如果校車未能在早晨上課五分鐘前將學生送到學校，其公司將被罰款230元，市教育局還將在學生通勤辦公室增派20名員工，加強監管。

家長可通過市教育局網站的「MySchool」查詢系統，提前兩周了解校車的接送時間；此外，市府已與Via簽訂一份為期五年、價值3600萬元的合同；Via將開發手機程式，方便家長查看校車的實時位置，了解校車的維護情況；該程式同時也可為校車司機指引最優路線，避開擁堵路段。

不過市教育局表示，Via開發的手機程式本學年還不會投入使用，因為該程式使用的定位系統並非依賴目前校車上的定位裝置系統，兩個系統須二合為一才符合市議會的要求；市教育局說，本學年將繼續優化該程式，但並未透露何時能投入使用。