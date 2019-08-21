Canon落實影像公益 攜手「至善基金會」舉辦兒童攝影展

2019-08-21 11:05 聯合新聞網 台北訊



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全球光學影像領導品牌 Canon 秉持「共生」 （Kyosei） 的企業理念，致力投身公益關懷偏鄉與育幼院孩童，透過影像專業技術，將愛心傳遞到世界各個角落。今年 Canon 贊助至善基金會舉辦的 「2019至善友愛兒童攝影展」，以「當我們玩在一起」為主題，鼓勵孩子們發揮天馬行空的創意，用鏡頭記錄生活中最快樂、最難忘的玩樂時光，並於台北三創生活園區的 「Canon Image Square旗艦形象概念店」 舉辦兒童攝影展，展出精選佳作，讓更多人能看見孩子們用心拍攝的創意作品。

在攝影展開幕當天，邀請獲選的15名得獎小朋友及家人出席領獎，分享照片裡的故事和拍攝的點滴，其中更有得獎者一家人遠從屏東開車北上，不辭路途遙遠，只為了給孩子留下一個美好的回憶。根據至善基金會統計，此次活動共募集來自全台灣的國小學生總共 342 件優秀作品，投稿以偏鄉小朋友比例居多，包括新竹縣尖石鄉、南投縣仁愛鄉、屏東縣佳冬鄉、滿州鄉等地區，希望能藉此也讓大眾看見偏鄉孩童眼中的世界，進一步投入關懷偏鄉孩童的行列。

鼓勵孩童完成攝影夢想，啟發熱忱，拓展生命視野

Canon台灣佳能資訊影像資訊消費產品事業群總經理 胡大剛表示： 「Canon 多年來持續投入影像公益與關懷偏鄉、育幼院孩童，包括：偏鄉學校攝影課程、贊助公益攝影展、印製畢業紀念寫真冊給偏鄉小學、邀請企業志工陪伴育幼院小朋友攝影課程、聖誕關懷行動及包場看電影…等，以企業力量與實際行動傳遞愛與關懷。未來 Canon 也將繼續支持兒童攝影之推廣，啟發孩子們對攝影的熱忱及對生活的感動。」

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「2019至善友愛兒童攝影展-當我們玩在一起」攝影展將從 8 月 17 日起至 10 月 31 日，於台北三創生活園區 「Canon Image Square 旗艦形象概念店」舉行，展出共 26 件得獎作品，孩子們一件件充滿生命張力的攝影作品，透過純粹視角展現出孩子們的青春逗趣與創意無窮。Canon 希望透過孩子們的攝影和創意，讓來參觀民眾感受到小朋友眼中最純淨的世界，回憶起童年時簡單快樂，重新喚起人們對於生活熱情，讓愛跟著每一次快門流動。

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【展出資訊】

展覽名稱： 「2019 至善友愛兒童攝影展-當我們玩在一起」

展出時間： 2019 年 8 月 17 日(六)~ 2019 年 10 月 31 日(四)

展出地點： Canon Image Square 旗艦形象概念店 (三創生活園區 3 樓)

「Canon 線上藝廊」同步展出部分本屆攝影展的作品，歡迎線上瀏覽：

https://tw.canon/zh_tw/consumer/web/2019-zhi-shan-photogallery-page-1