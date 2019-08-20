親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

教部將培育600國防教師 接棒教官

2019-08-20 00:35聯合報 記者馮靖惠／台北報導

全國近三千名教官預計在一一二年退出校園，屆時教官授課的高中全民國防教育將改由教師...
全國近三千名教官預計在一一二年退出校園，屆時教官授課的高中全民國防教育將改由教師授課，教育部統計，所需教師有三六三人。 圖／聯合報系資料照片
分享

全國近三千名教官預計一一二年退出校園，屆時教官授課的高中全民國防教育將改由教師授課，教育部統計所需教師三六三人。教育部規畫八月起至一一○學年度由五所大學開設學士後學分班，招收對象包括儲備教師、退役軍官等，預計培育六百名國防教師。教育部表示，師培過程會有人員流失，儲備量會大於需求量。

教育部師資培育及藝術教育司專門委員劉家楨表示，高中職學生必修全民國防教育兩學分，目前由教官授課，未來教官退出校園後，由合格教師授課，推估約需三六三人。

儲備全民國防教育合格教師，劉家楨表示，分雙軌進行，一是師資培育大學，擬培育兩百名正規師資。

此外，一○八至一一○學年度由大學開學士後學分班，可培育六百名合格教師，只要曾修習國防教育科系、修完教育學程、退役教官等都可參加。包括教育專業課程廿六學分、全民國防課程廿八學分，共五十四學分，約兩年修完。

已核定淡江、政大及中正三大學開班，中山和中興大學正審核中。淡江一○八學年度擬招收兩班共一百名學生，第一批六十八人通過審查，以代課、兼課老師為大宗，沒有現職教官報考，校方預計舉辦二次招生。

一名不具名的教官說，一一二年「大限」一到，而他又未達最大服役年限，「不知道何去何從」。他不想轉任國防教師，因為即使花時間修課，拿到教師證，卻無法保障一定有學校會聘他。目前也尚未聽到有教官要轉任教師，「有意願，但心有餘而力不足。」據他了解，轉任校安是目前最多現役、退役教官選擇的路。

這名教官無奈指出，教育現場的教官們，當初也是通過重重關卡甄試及職前訓練，才得以轉任教官，而今若想選擇轉任國防教師，還得再修課、通過師培考試，「難道當初考試是考心酸的？」

教育部學務特教司科長黃惠玲指出，目前學校教官有兩千九百多人，未來教官退出校園後，政府會保障工作權，讓各階級教官可服務到最大年限；另規畫配套措施，教官可根據個人意願，轉任行政單位、回任國軍及轉考公職等。

教官教育部國軍

相關新聞

教官112年退出校園 全教總籲國防教育師培應著重思辨力

2019-08-19 17:28

台大海內外高中生科學營 優秀外籍生可優先入學獎勵

2019-08-19 15:27

體罰學生遭申誡 校長不得考甲

2019-08-20 00:40

教官退出校園何去何從？4年後國防教育需363老師接手

2019-08-19 14:21

戶外教學變每年兩次 靠家長金援國旅？

2019-08-19 14:14

台大成立先端智農實驗室 將培訓「無人機飛手」

2019-08-19 13:13

學生團利潤低但穩定 旅宿、餐廳、遊覽車皆受惠

2019-08-19 11:32

家長撒錢救國旅？ 一年兩次戶外教學全面上路

2019-08-19 11:31

教官看不到未來 不想花2年考沒保障的教師證

2019-08-19 10:47

寫作教室／那一天，一隻流浪狗…

2019-08-19 09:33

教部防兒虐 主動找社安網外個案

2019-08-18 23:35

銜接新課綱 北市推11堂免費Scratch課程

2019-08-18 23:16

南榮科大將停辦 守著學生老師準備9月9日如期開學

2019-08-18 20:54

南榮科大將停辦 老師：9月如期開學會守到最後一刻

2019-08-18 16:49

獨／南榮科大傳停辦 新代理校長：我不是來關門的

2019-08-18 16:18

杜紫宸：多元入學走火入魔 害高中教育硬生生荒廢一年

2019-08-18 10:52

南榮科大勒令停辦 教部助轉學

2019-08-17 23:57

南榮欠薪資 教部促清算校產解決

2019-08-17 23:55

校長面對新課綱 發問卷自我診斷領導效能

2019-08-17 23:18

卓越的孩子不敢求救 她用國文課教建中生面對失敗

2019-08-17 17:16

又一所科大退場 教育部安排南榮科大760名學生轉學

2019-08-17 15:17

108課綱開學在即 教師：各校已準備 人人沒把握

2019-08-17 13:10

新課綱後指考名額可保3？潘文忠：要求審查限制

2019-08-17 12:45

台灣人工智慧學校 陳其邁：預算交給我

2019-08-17 12:13

12年國教新課綱上路 校長先自我診斷

2019-08-17 10:52

公民課本選圖 南一書局：沒特定政治立場

2019-08-17 00:08

高中公民與社會 藍委批民進黨置入教科書

2019-08-17 00:05

5周集訓抵1年！桃園暑期工作坊 國中生英語大躍進

2019-08-16 22:04

國三、高三生注意！明年升學考日期看這邊

2019-08-16 20:47

高中課本遭質疑淪民進黨文宣 南一：舊綱也有吳敦義

2019-08-16 18:49

影／蔡蘇賴扁圖片都有！藍委批公民課本已成民進黨文宣

2019-08-16 17:44

育兒津貼逾22萬人申請 一張圖讓你看懂政府如何補助

2019-08-16 16:29

高中課本配圖 綠營人物「亮相」頻率高 藍委批：如民進黨文宣

2019-08-16 13:57

冷眼集／民進黨移除威權 轉頭再造「新偶像」

2019-08-16 13:51

老舊校舍問題多 江啟臣：教育設備到位大家才敢添丁

2019-08-16 11:42

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

新課本又惹爭議 林奕華批民進黨置入教科書

2019-08-16 11:02

偏鄉小校合聘師資 可減授課鐘點

2019-08-16 00:01

地理考繪圖！新課綱大考題型曝光 難度再升級

2019-08-15 21:18
看更多

熱門文章

教官將退出校園！ 4年後高中全民國防要360名合格教師

2019-08-19 10:37

教官看不到未來 不想花2年考沒保障的教師證

2019-08-19 10:47

家長撒錢救國旅？ 一年兩次戶外教學全面上路

2019-08-19 11:31

教職員爆料為留住學生可改成績 吳鳳科大：不太可能

2019-08-19 09:39

補足高中國防師 大學學分班招不滿要「二招」

2019-08-19 10:50

為媒體寫稿遭送公懲會 管中閔批政治迫害侵犯大學自主

2019-08-19 16:26

監院指不會深文周納 管中閔諷：不知「官箴」怎寫

2019-08-19 17:36

兼職案言詞辯論 管中閔出庭面色凝重不發一語

2019-08-19 14:53

教官退出校園何去何從？4年後國防教育需363老師接手

2019-08-19 14:21

教官112年退出校園 全教總籲國防教育師培應著重思辨力

2019-08-19 17:28

對兼職案宣判有信心？ 管中閔：我永遠相信台灣會更好

2019-08-19 17:12

學生團利潤低但穩定 旅宿、餐廳、遊覽車皆受惠

2019-08-19 11:32

台大海內外高中生科學營 優秀外籍生可優先入學獎勵

2019-08-19 15:27

台大成立先端智農實驗室 將培訓「無人機飛手」

2019-08-19 13:13

減少醫糾訴訟 高醫大為律師開設醫療爭議實務學分班

2019-08-19 13:13

桃園巧固球隊超強 建國國小奪金、大成國中拿下八連霸

2019-08-19 17:51

管中閔兼職案 公懲會言詞辯論

2019-08-19 14:36

戶外教學變每年兩次 靠家長金援國旅？

2019-08-19 14:14

弘光科大教授和彰基合作 研發出紅外線離床警示系統

2019-08-19 10:59

寫作教室／那一天，一隻流浪狗…

2019-08-19 09:33

東海大學體育館 獲文化部老屋保存再生補助

2019-08-19 19:04

高架水塔藝術創作賽 崑大空設系包辦冠季軍優勝獎

2019-08-19 11:12

數感實驗室／「搶23」遊戲 懂數學就會獲勝

2019-08-19 09:49

高中國防教育師培 淡大學士後班首招招不滿

2019-08-19 14:24

教部：國中小戶外教育每學期1次 非強制無罰則

2019-08-19 19:40

違法兼職案 管中閔批監院濫權

2019-08-20 00:28

教部將培育600國防教師 接棒教官

2019-08-20 00:35

管中閔舉三例「官員不是只有我投稿」

2019-08-20 00:12

體罰學生遭申誡 校長不得考甲

2019-08-20 00:40

監察院：管匿名寫社論 管反擊：為彈劾而彈劾

2019-08-20 00:09

採4學期制 屏縣建國國小開學

2019-08-19 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top