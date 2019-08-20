教部將培育600國防教師 接棒教官

2019-08-20 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



全國近三千名教官預計在一一二年退出校園，屆時教官授課的高中全民國防教育將改由教師授課，教育部統計，所需教師有三六三人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全國近三千名教官預計一一二年退出校園，屆時教官授課的高中全民國防教育將改由教師授課，教育部統計所需教師三六三人。教育部規畫八月起至一一○學年度由五所大學開設學士後學分班，招收對象包括儲備教師、退役軍官等，預計培育六百名國防教師。教育部表示，師培過程會有人員流失，儲備量會大於需求量。

教育部師資培育及藝術教育司專門委員劉家楨表示，高中職學生必修全民國防教育兩學分，目前由教官授課，未來教官退出校園後，由合格教師授課，推估約需三六三人。

儲備全民國防教育合格教師，劉家楨表示，分雙軌進行，一是師資培育大學，擬培育兩百名正規師資。

此外，一○八至一一○學年度由大學開學士後學分班，可培育六百名合格教師，只要曾修習國防教育科系、修完教育學程、退役教官等都可參加。包括教育專業課程廿六學分、全民國防課程廿八學分，共五十四學分，約兩年修完。

已核定淡江、政大及中正三大學開班，中山和中興大學正審核中。淡江一○八學年度擬招收兩班共一百名學生，第一批六十八人通過審查，以代課、兼課老師為大宗，沒有現職教官報考，校方預計舉辦二次招生。

一名不具名的教官說，一一二年「大限」一到，而他又未達最大服役年限，「不知道何去何從」。他不想轉任國防教師，因為即使花時間修課，拿到教師證，卻無法保障一定有學校會聘他。目前也尚未聽到有教官要轉任教師，「有意願，但心有餘而力不足。」據他了解，轉任校安是目前最多現役、退役教官選擇的路。

這名教官無奈指出，教育現場的教官們，當初也是通過重重關卡甄試及職前訓練，才得以轉任教官，而今若想選擇轉任國防教師，還得再修課、通過師培考試，「難道當初考試是考心酸的？」

教育部學務特教司科長黃惠玲指出，目前學校教官有兩千九百多人，未來教官退出校園後，政府會保障工作權，讓各階級教官可服務到最大年限；另規畫配套措施，教官可根據個人意願，轉任行政單位、回任國軍及轉考公職等。