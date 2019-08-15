前途迷惘不知未來在哪？名師徐薇：努力找到人生主戰場

徐薇闖蕩英文補教業超過三十年，她說：「你必須一開始就知道，哪裡是你的主戰場，當你清楚了，所有多的東西都是恩惠！如果我把演藝圈當主戰場，我可能會覺得，自己怎麼那麼小咖，主持七年『上班這黨事』都沒得過金鐘獎。但我很早就體認到，補習班才是我的主戰場，這輩子努力做好這件事，其他，都是多得。」

她教過的學生超過數十萬人，十年前轉型國小英文菁英班，在少子化的趨勢下，仍有百分之十五的高成長，目前全台已有兩百五十家分校。五十二歲，回首來時，徐薇感念曾經的貧窮，讓她有愛的力量照顧家人，也才有今日的成就。

愛趕走貧窮 驅動成功

「沒錢，萬事都悲哀！但貧窮不是重點，不是障礙，不應該看得太大。雖然我們連學費都繳不出來，但父母給我們的愛沒有少過，對我們的身教更沒有打折，他們就只是用一個當時不fit in這個社會的賺錢模式。我呢，就是受不了媽媽這麼辛苦，為什麼要和人家借錢？為什麼會沒錢？我不相信！因為愛家，想照顧家人，這讓我變得powerful！」

兒時的貧窮，或許是那個年代的日常。少了鎂光燈的渲染，徐薇和我們一起沈澱，無需媚俗沈浸以前的悲傷、也不必刻意強調生活困頓，事業拼搏三十多年之後，多了三明治族群對父母的感謝，對子女的心念。

看自己 提早社會化 快速確認方向

徐薇，北一女中，台大外文系，大二就踏入補教界，在各大補習班串門教課，三年後，自立門戶，執鞭超過三十個年頭，全台超過兩百五十家國小英文菁英班，桃李滿天下。期間，她主持過廣播、電視節目，出版無數英文書跟教學錄影帶。

年輕女孩夢，徐薇當然有。曾想選中國小姐，也領了表，發現身材比不過人，回家立刻放棄。當空姐？考量自己強勢個性，不太適合。考過中視主播，也沒錄取，想想，其實沒什麼好難過。畢竟，頂著名校畢業光環，在學歷至上的南陽補習街，她可是充滿勝算！

浪漫外表 實則理性

徐薇看似天真爛漫，其實非常理性，有著摩羯座的保守務實，不隨便冒險。她認為生命的重點在於續航力，是否能細水長流，危險事絕對不做，不適合就立刻停止。

所以，徐薇的愛情史裡，沒有「失戀」兩個字，如果覺得不合，她連試都不試。徐薇剛和先生認識時，先生是一位正在美國西北大學念博士的青年才俊，但她沒打算去美國留學，認識當天直截了當地和先生說，如果他之後要回美國，那就別再聯絡了，徐薇連電話都沒給， 結果先生為她放棄博士學位。

買房也是，徐薇寧可買小一點的房子，用現金、不貸款，怕信用持續擴張，她做的任何決定，都要在能力範圍內，做任何事之前，一定深思熟慮，「我總認為小心駛得萬年船，所以從不做沒把握的事！」

愛的力量 成就現在的她

很多人以為徐薇是千金大小姐，其實，她大學在補習班教書，為除收入高，可減輕家庭經濟負擔，一方面是時間比較彈性，中午可抽空幫在市場工作的媽媽收攤，跑給警察追也是記憶中的一環。

回想往事，一笑置之。徐薇說，在她身上看不太到被生活摧殘的痕跡，除了天生正面樂觀，更重要的是，她在一個充滿愛的環境下長大，家人感情很好，「當你有很想照顧跟愛的家人，就會變得很有力量！」

教學過程中，徐薇發現孩子們喜歡上她的課，這讓她有成就感，希望多教他們一些內容；笑話不好笑，就再想其他的，所有的付出，都是為了讓學生課業上有收穫。起初，是因為愛而努力工作，不知不覺，事業日漸茁壯，徐薇的補教帝國，就這樣誕生了。

事業女強人 洞察先機

一頭栽進補習班，不可思議的忙碌，跟姊妹淘逛街、喝下午茶，徐薇連想都沒想過，從25到40歲，她的生活一周七天全是上課，沒日沒夜工作， 忙到沒空做月子，無法幫兒子再添手足，成為心中最大遺憾。

她也曾被惡員工整過，在招生前夕，對方假借討論名義，拉著懷孕數月、大腹便便的她，一層一層爬樓梯巡視，隔天卻將招生策略跟名單整份帶去競業。

徐薇跟先生總是事必躬親，她親自教，了解學生反應、教材需求，先生負責招生，知道市場風吹草動，因為提前看到少子化危機，加上大學廣開大門，影響以升學為主的補教業，他們在40歲時決定要轉型，把高中補習班賣掉，改成國小菁英班。

一心想的都是兒子 她因母愛而獲利

現在的徐薇，極熱衷FB臉書直播，不論坐車、喝下午茶、晚上回家吃宵夜，隨時隨地都能跟粉絲們互動，完全不顧形象，大口品嚐美食，時不時拉家人入鏡，還幫她的粉絲們取了可愛的綽號「薇寶」。

會開啟直播之路，徐薇不諱言是為了兒子江大成，她兩年前思考該如何幫兒子的粉絲團衝人氣，一度跑去問沈玉琳該如何買讚，荒謬大師妙回，「妳錢太多可以給我啊！妳自己就是網紅了，還買什麼讚！」

一語驚醒夢中人，徐薇頓時想通，對啊！她自己就可以拉抬兒子啦！於是利用自己教學的才能，每周三晚上花一個多小時，免費線上教大家英文，越玩越開心，不知不覺累積一批固定忠實的粉絲。

這樣的「有心之舉」，原本僅是單純從「母愛」出發，卻在這一年中，帶動「徐薇英文」業績成長15%，對於一個原本進入成熟期的企業來說，是份沒想過的禮物！

補教名師徐薇。圖／徐薇提供 分享 facebook

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