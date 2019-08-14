文化部「第41次中小學生讀物選介」結果出爐

2019-08-14 14:13 聯合晚報 台北訊



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文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」結果出爐，選出八大類590種推介讀物、70本精選之星推薦，讓青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，同時更精確的找到適合自己的讀物。

這項評選分圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫和雜誌八大類，有280家出版社報名，在3395種參選讀物中精選出590種，占報名總量17%。

評審委員期盼獲選圖書，能成為中小學師生及家長的最佳課外讀物指南，讓每一本書成為一場未知的冒險，建立屬於自己的閱讀地圖，從書中世界找到美好體驗。

本次圖畫書類出現令人眼睛一亮的時事題材，例如爭取教育權改變世界的女孩《馬拉拉的魔法鉛筆》、季節性移工家庭故事的《候鳥》、19世紀柯札克醫師落實兒童人權在孩子們日常的《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父-柯札克的孤兒之家故事》、在地球另一端逃離戰火的兒童難民背後故事《戰爭來臨的那一天》等。

人文社科類有本土創作如《一個木匠和他的台灣博覽會》、《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》等，展現對台灣歷史、文化關注和情感；也有略帶難度卻可刺激孩子不同思考面向的《跳舞的熊》、《帝國暮色》等書。性別平權及校園霸凌主題也在本次的文學翻譯類及漫畫類看到不少作品，例如文學翻譯類的《雌性物種》、《電擊女孩》等書。

獲選書籍及各參選類別的評選報告可上官網查詢，相關推廣活動也將陸續在官網發布。