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網路課程將嚴管 違法最高罰50萬

2019-08-12 16:24台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

消保處簡任秘書陳星宏表示，消保處將訂定更明確的法規，避免線上課程業者日後引發爭議...
消保處簡任秘書陳星宏表示，消保處將訂定更明確的法規，避免線上課程業者日後引發爭議。（Photo by 郭詠琳/ 台灣醒報）
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為了解決網路課程爭議，行政院消保處訂定更明確的相關規範，若業者違法，將祭出3萬至50萬罰鍰制裁！消保處簡任秘書陳星宏說明，先前因相關法規不完整，導致消費者在補習班倒閉後求助無門，日後將要求業者依法退費，業者也不可將債權轉讓給第三人，以避免假貸款真借貸情形。

網路課程訴訟多

近年網路教學日益普及，但補習班業者的訴訟案件也因此大增。據行政院消保處調查，民國105年網路課程訴訟案近1000件，有892件源自TUTORWELL維爾科技惡意倒閉，導致線上課程學員權益受損。對此，行政院消保處將明訂網路學習課程契約規定，希望新法規能在3月前正式上路，若業者違法將處予3萬至50萬的罰鍰。

履約保證應明確

消保處表示，現今研擬的法規有二大方向，分別為事前預防的履約保證及事後保障的貸款抗辯。對於履約保障，新法規明定企業主若提供消費者優惠價課程，退費也需以優惠價計算。舉例而言，若原價10萬元的線上課程以9折促銷，消費者課程已上一半，應得退費4萬5000元（優惠價計算），而非4萬元（原價計算）。

若企業經營者授權消費者預付時間超過一年，且預付金額多餘5萬元，業主應就超過金額部分，提供消費者信託或金融機構等履約保證。此外，消費者隨時終止契約，雙方也可以自行約定退款方式（比例退費或定期定額返還）。新法規也將禁止契約中明訂「預付費用購買點數或堂數之使用期限」，企業主不得限定消費者應在特定日期前用完堂數與點數。

貸款抗辯防爭議

新法規的另一大方向「貸款抗辯」則旨在避免假分期真貸款的現象。消保處說明，目前部分坊間企業由融資公司貸款給學生，甚至私下將債權轉讓給公司（第三人），若企業倒閉公司無需負責。新法規將規範業者與融資公司具「經濟一體性」，消費者可同時對業者與融資公司抗辯，且規定企業不得將債權轉讓給第三人。

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補習消保官

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