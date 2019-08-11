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台灣展臂閱讀協會《父親節特別公益活動》支持偏鄉醫療閱讀計畫

2019-08-11 15:28聯合新聞網 台北訊

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常常在診間打開童書，小朋友原本焦慮的表情瞬間露出笑容，眼睛閃閃發亮。不過，在弱勢、偏遠地區很多孩子沒有自己的童書、不曾聽過床邊故事。今年的父親節，展臂閱讀協會邀你加入《父親節特別公益活動》，即日起到9月30日止，只要您捐款，就為您送書到偏鄉醫療據點，透過醫療人員的手傳遞您的愛心，讓弱勢家庭也能親子共讀。

台灣展臂閱讀協會是由兒科醫師和醫療護理人員組成的民間團體，他們發現弱勢家庭缺乏親子共讀的觀念和資源，因此希望透過小孩打預防針或是看病時，在診間推動親子共讀，並且送一本適合親子互動的童書。

這個計畫源自1989年由美國兒科醫師、兒童教育專家成立非營利組織Reach Out and Read（簡稱ROR），在波士頓醫學中心推動「童書處方簽」。該研究指出，幼兒3歲前會完成80%的腦部發展，5歲以前完成90%。嬰幼兒時期如果缺乏閱讀環境、家庭口語互動少，將會影響未來的認知功能，並牽動學業成就、自信、人格、輟學、酒藥癮，以及未來的家暴與兒虐風險。

至於成果如何，該單位持續追蹤發現，有些家庭從來不讀書，但在診間接觸親子共讀後，家庭共讀頻率可增加2-3倍，原本弱勢家庭0-3歲幼兒的認知發展，平均在同齡末段，而有親子共讀的弱勢孩子到了4歲進幼兒園時，認知和學習能力大幅提升到前66%。可見，閱讀能翻轉弱勢家庭的宿命。

今年的父親節，邀請您透過認捐童書，分享您的家庭幸福！如果你支持偏鄉醫療閱讀計畫，請加入認捐或協助轉發分享，讓偏鄉弱勢家庭也能親子共讀。

《父親節特別公益活動》爸爸節繪本認捐計畫

用『#愛的陪伴』、『#想像遊戲』、『#親子共讀』三效合一的處方，給偏遠、弱勢孩童閱讀新體驗！

《一本童書一份愛》

# 您捐款，為您送書到 #偏鄉醫療據點

＃ 認捐活動期間：108/08/01-09/30

＃ 預計認捐350套（1050本）爸爸再一次系列童書

＃ 預計支持20個醫療據點推廣親子共讀

透過 #醫療人員的手傳遞父親節最好的禮物！

歡迎企業、個人認捐支持

公益勸募字號：衛部救字第1081367151號

親子童書父親節弱勢家庭偏鄉
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