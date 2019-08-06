今年暑假很AI！ 中金院學生赴法國、大陸見習 課程全面客製化

2019-08-06 17:59 文／ 中信金融管理學院



海外見習很AI！中信金融管理學院每年暑假規劃「海外見習」，擇優贊助45名準大三生前往日本、菲律賓或法國等知名商學院學習，今年再度攜手法國雷恩商學院 (Rennes School of Business)，因應中信金融管理學院成立人工智慧學系，雷恩商學院特別為中金院量身打造AI課程，以「人工智慧」與「創新管理」為主題，安排豐富的參訪和專業授課，讓同學沉浸在AI世界裡，由內而外成為國際智慧金融家。

中國人民大學劉正凱教授(前排右四者)與同學分享大陸證券市場現況，說明當前資本市場的首要工程「科創版證券」之發展策略。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

雷恩商學院透過專業課程，帶領學生善用人工智慧的技術來幫助決策，並運用軟體進行資料分析，示範如何將雜亂的資料快速歸類；還安排在地的大數據新創科技公司創辦人Doptim與學生分享創業經歷，對人工智慧在不同產業應用的觀察及分析，課程活潑又多元。參與見習的同學蕭玟伶說，在學校已參加大數據社團，對AI有基礎概念，但法國老師傳授的軟體工具和解說方式，讓她覺得原來分析資料也能這麼好玩，開始樂在其中！

「第一屆兩岸金融科技趨勢研習營」，課程包括綠色金融、共享經濟與金融創新等，兩岸學生進行學術交流。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

除了有學生在法國見習，中金院也前進大數據發展迅速的對岸進行學術交流，與中國人民大學蘇州校區締結為姊妹校，共同舉辦「第一屆兩岸金融科技研習營」，22名學生赴中國人民大學蘇州校區研習，參與綠色金融、共享經濟與金融創新、新興的科創板、大陸就業環境發展等專業課程；其中，課程特別說明共享經濟的重要性，像是uber的蓬勃發展及大陸最大的叫車平台「滴滴」，都是共享經濟非常成功的案例，讓學生們對於專有名詞有了具體的認識，印象深刻。

中金院贊助45名學生赴法國雷恩商學院接受移地教學，核心課程之一「三創課程」，由西班牙籍Oscar Llopis教授(左一)帶領學生，透過腦力激盪開發想像能量。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

中信金融管理學院以培養「國際智慧金融家」為目標，積極拓展學生海外視野，強化產學合作以利接軌實務。今年欲投入職場之首屆畢業生皆全數就業，包括銀行儲備幹部、壽險業商品精算人員、ACM信用分析人員等，晉升社會新鮮人。歡迎有志一同的優秀學子加入，中金院大學部單獨招生自即日起至8月9日開放線上報名，備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，亦可用中金院自辦考試成績申請。為落實「公益為先、助弱扶優」辦學理念，中金院提供豐厚獎助學金。詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。