公共出借權試辦 借1本書酬金3元 創作者擬拿7成

2019-08-05 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



教育部試辦公共出借權，文化部、教育部密集討論相關規則。據最新會議指出，目前暫擬明年起讀者每向國立圖書館借一次國人自製紙本書，創作者及出版社就可合拿三元酬金，雙方擬依七成、三成分潤，另規畫設上下限。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，公共出借權預定今年年底前完成試辦規畫，明年在國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館兩間公立圖書館試辦。跨部會試辦專案小組對文化部提出的每借閱一次三元未提出異議，不過還是要回到制度面確認。

出版商公會全國聯合會理事吳政鴻表示，官方、出版界、圖書館界、學界歷經數次會議，已經愈來愈達成共識，擬定可獲酬金書籍以在台具國家圖書館申請國際標準書號（ISBN）的紙本書為主，創作者須具我國國籍並在世，書籍語言不限繁體中文、英文、閩南語、客家語等。書種類型也不限。

借閱酬金方面，學者參考英國制度，原建議書每借一次，創作出版端，每次可獲1.9元或3.2元，文化部建議不論原書價，每次三元，創作者、出版社採七三分潤。

出版全聯會表示，他們考量未來登記、授權等行政成本，可能都由出版社分攤，認為出版社應拿四成，但不想出借權在此卡住，可接受拿三成。

吳政鴻說，會中討論創作者不限文字作者，應包括美編、攝影、主編等，以平均分配為原則。

黃月麗表示，試辦公共出借權相關事宜，目前制度面由文化部主責規畫，教育部組成跨部會試辦專案小組，也有圖書館界、出版界、作家參與，相關措施都須文化部於制度面先確認，再由試辦專案小組討論執行面規畫。目前制度規畫尚於討論階段，並未定案。