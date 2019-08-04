中央地方攜手出招 為「教師兼行政職」增誘因

2019-08-04 01:21 聯合報 記者魯永明、徐如宜、陳秋雲、魏翊庭、陳宛茜 聯合報 記者 卜敏正



許多學校在暑假期間舉辦營隊活動，行政人員上班仍相當忙碌。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

針對教師不願兼任行政職，嘉義縣教育會理事長陳宸鈁認為，政府應針對制度修法，將行政津貼納入退休基數，增加教師兼任行政職誘因，否則對放棄寒暑假、兼任行政職教師更不公平；同時也應提升校長對行政職任免權。

板橋高中校長賴春錦認為，年改或許有影響，但最主要是因行政職工作量大、壓力大，像最近很多經費採取競爭型計畫，要由行政人員撰寫爭取；加上行政加給不多，又少休寒暑假三個月，才很難找到人。

為解決兼任行政職問題，部分縣市已有不同作法。嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣因財政負擔因素，以往代理教師聘期未全年滿聘，一○八學年為體恤教師兼行政辛勞、激勵士氣，兼行政職代理教師，將擁有完整一年聘約，未兼行政職，聘期則為十一個月。高雄市教育局表示，為鼓勵教師接行政職，過去擔任過主任者可在教師介聘中加分。

國教署組長武曉霞指出，國民教育法規定，國中小主任由教師兼任，組長可由教師兼任，或職員專任或兼任，這是因大部分國中小行政工作都與教學經驗有關，如排課、教師研究等；教學經驗愈豐富的教師，愈適合兼任行政工作。

然而受員額限制，許多學校職員有限，因此將原本可由職員專任的組長交由教師兼任。武曉霞指出，國教署近年多管齊下，一面聯手地方政府推動行政減量，減輕教師兼任行政的壓力；一面增加專職行政人力。去年國教署核定充實國小行政人力，全校總班級數九班至廿班者，每校核定配置專職行政人力一人。今年總班級七到廿班，便可配置。