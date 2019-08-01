108課綱上路 一張圖看懂國中到大學多元升學路

2019-08-01 15:05 聯合新聞網 文章提供／親子天下





高中和高職未來升學的路非常多元。本報資料照 分享 facebook

文／陳雅慧 (親子天下雜誌107期)

選填志願的最後幾天，該選高中還是選高職？現在高中和高職未來升學的路都非常多元，也有機會完全免試就可以進大學，看懂升學路徑，選擇最適合的升學路。

製圖：施雲心 分享 facebook

108課綱八月上路，家長們是否正擔心著不知如何幫助孩子們選填志願？《親子天下》用一張圖帶各位看懂國中到大學的多元升學路徑，搭配以下的升國中、升高中關鍵字，協助你陪孩子找到最適合自己的路。

國中升高中關鍵字

・國中教育會考：教育部為國民中學九年級學生所舉辦的成績評量，取代過去的基本學力測驗。

・免試入學：在2014年後，國中學生可以自由選擇高中職，免試入學。若希望就讀特定一所高中職的學生超過該校核定可招收人數時，會進行超額比序，會考就是其中一個指標，依縣市不同，佔超額比序總積分約1/3左右，仍是決定理想高中錄取的關鍵因素。

・特色招生：為各高中職依辦學特色開出的招生名額，須透過考試（包括學科或術科）入學。

・綜合高中：整合普通高中和職業學校的教育目標、學生進入綜合高中一年後，再依據自己的學習成就、能力、興趣選擇高中升學目標（一般大學院校）、高職升學目標（科技大學、四技二專）、或就業目標，透過課程選修，選擇適合自己的升學方向。

・實用技能學程：國中時參加高中職技藝教育課程，修習課程結束，可以進入對應科系的高職。

・建教合作：進入高職前即參加的專班，一半時間上課、一半時間職場實習。

・技優甄審：國中生若有技藝傑出表現，依據證明，申請技術高中相關的專業群、科系就讀。

高中升大學關鍵字

・繁星推薦：採計高中在校成績和學測分數做為申請大學依據，對社區高中和偏鄉生有利。

・申請入學：參考採計高中學習歷程檔案和學測級分做為升大學依據，未來將是主要申學管道。

・分發入學：僅採計入學考試成績，直接分發。

・特殊選才：不需考試成績，重視特殊才能、弱勢生與實驗教育畢業生。

・獨立招生：各校系自行開設的招生方式。 有些會採計學測成績、或統測成績、或指考成績、或在校歷年成績單，再加上書面資料審查，或面試、口試、術科考試等，需仔細參閱各校招生簡章。

・進修推廣學士班：主要辦理的是夜間、週末（日）、寒（暑）期課程，提供在職或社會人士進修。

・警大警專：單獨招生。

・產學合作班：高職、科大和企業三方合作模式，一週固定科大上課、同時企業工作，高職畢業可取得科大學歷並直接進入企業工作。

・雙軌訓練旗艦計畫：勞動部和教育部合作計畫，高職、二專、四技、二技學制產學合作班，錄取後以企業訓練為主，學校教育為輔。修業期滿，考核及格，授與副學士、學士。

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