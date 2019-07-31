私校退休金分期領最慢10月上路

2019-07-31 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



教育部修法，開放私校教職員退休後，可留存退休金，改分期請領，由儲金管理會做更有效的投資。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為減少退休金投資風險、提高收益，立法院四月間三讀修正私校教職員退撫條例，開放儲金管理會依年輕時積極、年長時保守的人生周期，幫教職員預選投資組合，退休金也可分期請領，交由管理會做更有效投資。教育部近日預告修正相關子法，預計最慢十月上路，共八萬人受惠。

私校退撫儲金監理會執秘賴俊男說，目前私校退撫儲金提撥費率為百分之十二，個人負擔三成五、學校及政府各三成二五，教職員每月提撥約薪水百分之四點二，可自選保守、穩健、積極等三種投資組合，若未選則由管理會代選保守型。今年至七月廿六日為止，保守、穩健、積極型平均收益率各為近百分之七點二、十三點八、十六點四。

賴俊男說，教育部近日預告私校退撫儲金自主投資實施辦法修正草案，規定未自選投資組合者，改由儲金管理會配置「人生周期型」的投資組合，例如卅歲以下以積極型為主、中年改為穩健和保守型各半、老年全改為保守型，平均投資報酬率會比單純選保守型高。但管理會應每三年評估風險配置及年齡級距適當性，必要時調整。

此外，目前私校教職員退休後，可將一次領退休金拿來買商業年金保險，但收益率偏保守，若自行投資，風險更大。賴俊男說，未來退休金可選擇留存，改分期請領，由儲金管理會依穩健、積極這兩種組合或混搭代為投資；適用儲金制、民國九十九年以後退休或被資遣的私校教職員，也可繳回退休金或資遣費，改分期請領。

賴俊男說，目前適用退撫儲金的私校現任教職員約五萬三千人、已退休者約二萬七千人。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，許多私校教職員領了退休金，錢被子女揮霍光，或自行投資卻慘賠。其實即使遇到金融海嘯，只要投資績優股，長期收益率仍會回穩。新制讓私校教職員可選擇類似月退的分期請領，授權儲金管理會代為投資，退休生活更有保障。