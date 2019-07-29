親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

解決原住民教師荒 國教署祭百萬獎金

2019-07-29 13:53聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

原民教育法規定，國小階段原民重點學校原民教師數，不得低於教師員額三分之一，但達成...
原民教育法規定，國小階段原民重點學校原民教師數，不得低於教師員額三分之一，但達成率不到六成。 圖／聯合報系資料照片
分享

員額比達成率不到6成

原住民族教育法規定，國小階段原住民族重點學校原住民教師數，不得低於學校教師員額三分之一，但是教育部統計，這個目標的達成率不到六成。

今年6月修正公布的原住民族教育法規定，原住民重點學校專任教師甄選，應於當年度教師缺額一定比率聘任原住民各族教師。國小階段不得低於學校教師員額三分之一，或不得低於原住民學生占該校學生數的比率。國中及高中階段不得低於教師員額5%，十年內應達到規定比率。

教育部國教署統計，107學年度全台原住民重點學校應聘足的原住民族教師數為2106人，不足1121人，達成率僅48.15%。各縣市所屬國小應聘任原住民教師1392人，目前僅聘821人，實際尚需聘657人，達成率不到六成。107學年全台應有360所原住民重點學校，但只有80校達成聘足目標，達成率22.22%，有的縣市達成率掛零。

國教署組長蔡志明表示，有些縣市的原住民重點學校校數及聘任教師數的達成率確實較低，因為教師會流動，可能因為家庭或個人因素，離開原住民重點學校。

少子女化下，近幾年國中小教師員額控管較緊，學校老師不走，也很難再增聘原住民籍老師。

蔡志明說，從育才角度，鼓勵各縣市提報原住民籍的公費生培育名額，畢業後就能到原住民重點學校任教。另請師培機構積極輔導原民學生順利畢業，取得教師證。選才部分，國教署協調各縣市辦理教師甄試時，將一般教師跟原住民教師採分組模式甄選。

蔡志明表示，原民籍教師進到重點學校任教，也可能過了幾年就離開。國教署修法，使原民籍教師得優先介聘至原住民重點學校，透過偏遠地區學校教育發展條例，留任原民籍教師。

國教署研訂新的獎勵措施，直轄市、縣市政府轄屬各原住民族重點學校，當學年度聘任具原民身分的教師比率達標，或聘任具原民族身分的教師比率較前一學年度成長達50%，另補助教育行政主管機關100萬元，辦理原住民事務獎勵措施。

原住民教師員額教育部

相關新聞

教師資格考今放榜4476人通過 通過率五成

2019-07-29 13:44

原民師資短缺 學者：只從「量」思考恐怕難解

2019-07-29 09:34

原民教師荒 學者：不應只看數量 教育需求也要顧

2019-07-29 13:55

桃市28所學校換新校長 他為原民教育從平地回山上

2019-07-29 13:52

趕搭棒球熱 南警和青少年到球場為少棒選手加油！

2019-07-29 11:54

原住民教師荒 教育部砸百萬獎勵金「留才」

2019-07-29 09:30

108年華語教學能力認證1867人報考 9月16日寄發成績單

2019-07-28 18:34

新竹縣市2至3歲幼兒多 公幼多無設幼幼班只能送私立

2019-07-28 18:09

AI時代來臨 讀報教育成利器

2019-07-28 14:13

推廣原住民族語言文字化 教部短文創作徵稿

2019-07-28 11:50

板中取消服儀性別規範 校長：尊重多元價值

2019-07-27 18:26

留校取經 她應屆考上雙榜教甄

2019-07-27 00:22

7國32人獲選玉山學者 1人外加年薪500萬

2019-07-27 00:15

甜姐兒苦求留校取經 應屆雙榜錄取北市、桃園教甄

2019-07-26 21:33

高雄青年文學獎廖育湘與歐邵祺 再奪台積電青年文學獎

2019-07-26 17:13

玉山學者計畫公布了 最高外加年薪達500萬

2019-07-26 15:47

假新聞比真相吸引人？教授帶青年交流思辨

2019-07-26 15:41

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

板中男生穿裙／教部：尊重學校 國中小服儀解禁待議

2019-07-26 14:24

板中男生穿裙／全教總：無須過度規範

2019-07-26 14:24

板中男生穿裙／「增加制服選擇的自主性」

2019-07-26 14:24

永達董事五鬼搬運校產 教部：借據有偽造文書之嫌

2019-07-26 12:13

安定力量反對開放穿男裙 板中：非首創且依教育部規定

2019-07-26 11:47

影／抗議教育部放任男學生穿裙 家長團體：在推卸責任

2019-07-26 11:05

東吳大學攜手故宮 今年起開設8門「故宮文創」課程

2019-07-25 15:33

崑大學生獲教部補助赴加實習 累積國際旅遊產業經驗

2019-07-25 14:07

技能競賽國手補助更多了 訓練指導、材料費都可申請

2019-07-25 12:15

回響／雙語師培師資荒 教部擬3配套

2019-07-25 01:13

教部推數位教學網 培訓14萬老師

2019-07-24 23:50

基隆2位林老師 獲全國師鐸獎

2019-07-24 23:12

推動獨木舟海洋教育有成 張祖德獲師鐸獎

2019-07-24 19:56

師鐸獎得主呂興忠 讓金鐘獎主持人、製作人學生很懷念

2019-07-24 19:26

影／108課綱將上路 高中老師憂：階級複製的開始

2019-07-24 18:51

作家隱身桃園任教 新書「這個國文老師不識字」見真實教育

2019-07-24 16:43

大數據找弱點 「因材網」補救教學成效佳

2019-07-24 14:18

因材網累積2萬中小學題庫 教育部要整合公私教育平台

2019-07-24 10:41

小校難落實專長授課 教育部長：開學前師資能到位

2019-07-23 16:44

體檢新課綱成效 教部追蹤1萬2千名新舊課綱生學習表現

2019-07-23 16:31

別急著找補習班 潘文忠：探究過程就是素養

2019-07-23 15:59
看更多

熱門文章

韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三

2019-07-29 10:34

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30

7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先

2019-07-29 11:38

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

台鐵捷運化惹人怨 林佳龍要出手了

2019-07-29 05:00

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

2019-07-29 11:32

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

2019-07-29 08:00

女模失身Line一個字 他讀後回「對不起」判3年半

2019-07-29 08:11

卓榮泰批韓國瑜 孫大千列五個神邏輯

2019-07-29 08:11

免稅菸銷售破千成常態 林佳龍要華航查出關鍵這一年

2019-07-29 08:11

台中民宅槍擊案警追緝駁火50槍 逃犯太陽穴中彈身亡

2019-07-29 00:05

男搭自強號進列車長休息室抽菸玩蝴蝶刀 遭制止還叫囂

2019-07-28 19:32

東京經歷129年來最烏雲密布的夏天 成衣業者苦哈哈

2019-07-28 17:41

嘉義東西快4車撞一團釀4傷 1男雙腳被截斷

2019-07-28 20:26

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

好市多薯餅連看三次都不對勁… 網友大喊退貨

2019-07-29 09:49

推特發文聲援林書豪 老鷹楊恩：我永遠挺你

2019-07-29 10:37

為逮槍擊嫌犯 台中女警時速180公里狂飆

2019-07-29 10:50

公股金融除權息 8月上秀

2019-07-28 23:13

【重磅快評】私菸案風波陳菊神隱 蔡英文的歉意很空心

2019-07-29 09:17

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

影／現場很瘋狂 韓國瑜首度到台東韓粉擠爆

2019-07-28 20:28

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

2019-07-28 20:48

氣候變遷熱到爆 歐洲人不裝冷氣也「凍未條」了

2019-07-29 11:00

美加州大蒜節驚爆槍擊案！ 至少3死12傷

2019-07-29 10:12

積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

2019-07-28 16:14

他獨自住院獲陌生窮婆婆送便當 心酸酸求婉拒方法

2019-07-29 09:54

籃球／林書豪見證 CBA選秀會3台將上榜

2019-07-29 10:47

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

佈道會落淚 林書豪：我也是普通人

2019-07-28 16:34

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

這下來真的了！ 英國政府準備無協議脫歐

2019-07-29 08:20

聯合報民調／柯若參選 將挖走近三成英粉

2019-07-29 00:22

美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

2019-07-28 16:23

私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？

2019-07-29 11:20

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

反送中反黑警遊行 群眾包圍中聯辦

2019-07-28 18:55

桃機三航廈屋頂太夢幻？ 掀開重大公共工程積弊

2019-07-28 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top