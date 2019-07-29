解決原住民教師荒 國教署祭百萬獎金

2019-07-29 13:53 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



原民教育法規定，國小階段原民重點學校原民教師數，不得低於教師員額三分之一，但達成率不到六成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

員額比達成率不到6成

原住民族教育法規定，國小階段原住民族重點學校原住民教師數，不得低於學校教師員額三分之一，但是教育部統計，這個目標的達成率不到六成。

今年6月修正公布的原住民族教育法規定，原住民重點學校專任教師甄選，應於當年度教師缺額一定比率聘任原住民各族教師。國小階段不得低於學校教師員額三分之一，或不得低於原住民學生占該校學生數的比率。國中及高中階段不得低於教師員額5%，十年內應達到規定比率。

教育部國教署統計，107學年度全台原住民重點學校應聘足的原住民族教師數為2106人，不足1121人，達成率僅48.15%。各縣市所屬國小應聘任原住民教師1392人，目前僅聘821人，實際尚需聘657人，達成率不到六成。107學年全台應有360所原住民重點學校，但只有80校達成聘足目標，達成率22.22%，有的縣市達成率掛零。

國教署組長蔡志明表示，有些縣市的原住民重點學校校數及聘任教師數的達成率確實較低，因為教師會流動，可能因為家庭或個人因素，離開原住民重點學校。

少子女化下，近幾年國中小教師員額控管較緊，學校老師不走，也很難再增聘原住民籍老師。

蔡志明說，從育才角度，鼓勵各縣市提報原住民籍的公費生培育名額，畢業後就能到原住民重點學校任教。另請師培機構積極輔導原民學生順利畢業，取得教師證。選才部分，國教署協調各縣市辦理教師甄試時，將一般教師跟原住民教師採分組模式甄選。

蔡志明表示，原民籍教師進到重點學校任教，也可能過了幾年就離開。國教署修法，使原民籍教師得優先介聘至原住民重點學校，透過偏遠地區學校教育發展條例，留任原民籍教師。

國教署研訂新的獎勵措施，直轄市、縣市政府轄屬各原住民族重點學校，當學年度聘任具原民身分的教師比率達標，或聘任具原民族身分的教師比率較前一學年度成長達50%，另補助教育行政主管機關100萬元，辦理原住民事務獎勵措施。