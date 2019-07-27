7國32人獲選玉山學者 1人外加年薪500萬

2019-07-27 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



教育部公布108年玉山（青年）學者徵選計畫結果，來自7國的32名學者獲選。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部昨公布一○八年玉山（青年）學者徵選計畫結果，來自七國的卅二名學者獲選。玉山學者外加年薪三百萬元至五百萬元，最高額五百萬者本屆僅一人獲選；玉山青年學者則可獲外加年薪五十萬元至一百五十萬元，其中獲最高額一百五十萬者有七人。

教育部高教司司長朱俊彰指出，此次共廿八校提出一百零三件申請計畫，經教育部分六學術領域審查，共廿二件通過審議，其中十三件為玉山學者、十九件為玉山青年學者，分別由台大、清大、交大、成大、台師大等十一校聘任。

卅二位學者中，十九位是台籍、七位美籍、兩位日籍，法國、德國、新加坡和印度各一人。

朱俊彰表示，外加薪資補助是衡酌該學者目前的學術地位、薪資現況、該學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向，並參考學校申請補助經費額度綜合考量核給。

外界關注這位獲五百萬外加年薪的學者，朱俊彰說，基於薪資保密原則，不能透露詳細資料，僅說是一名外籍學者，原本在該國擔任研究機構主管，其研究領域符合欲聘任的大學的研究方向。他表示，此學者在國外的待遇優厚，台灣用外加年薪五百萬聘到是「賺很大」。

教育部公布確定聘請的玉山學者名單，如清大聘奈米流體學先驅北森武彥、凝態物理專家江台章、長於科技創新經濟的許博炫；海洋大學聘法國國家科學院海洋生物與生態研究中心主任Dufour Sylvie等。

朱俊彰指出，本次學校申請計畫未通過，僅代表邀聘學者的外加薪資未獲得教育部經費補助，學校仍可依校內規定給予學者外加薪資待遇。為留任國內優秀教師，各校除可運用高教深耕計畫經費核給教師彈性薪資之外，教育部特別針對各校核給教師每年彈性薪資超過卅六萬元者，超過部分學校得向教育部申請補助五成經費。