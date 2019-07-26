畢業即就業！中信金融管理學院畢業生求職不用等

2019-07-26 16:58 文／ 中信金融管理學院



七月正逢畢業生求職旺季，許多應屆畢業生還在職海中尋覓下一站，中信金融管理學院(簡稱中金院) 想投入職場的畢業生，都已取得錄取通知，進階社會新鮮人。

中金院績優學生就業薪情好！部分學生已錄取銀行儲備幹部和ACM信用分析人員，圖為去年優秀學子至美國華頓商學院微留學一年。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

與中國信託產學合作的中金院，第一屆畢業生「文憑含金量」超高，不僅畢業即就業，職務更是多元化，包括銀行儲備幹部、壽險業商品精算人員、ACM信用分析人員等等，還有人成為ICRT廣播新鮮人。主計總處公布六月失業率是3.73％，為去年11月以來最高，應屆畢業生高待業率、畢業即失業的景況在中金院完全不適用。

「我們的學生從大一就開始為就業做準備！」中信金融管理學院施光訓校長表示，「畢業即就業」與「就業即戰力」並非一蹴可幾！學校從大一課程即加入多元的實務課程，邀請產學合作夥伴--中國信託的高階經理人與業師演講授課，讓學生站在巨人肩膀思考；安排大二生到國際知名商學院海外見習，行萬里路汲取國際金融知識；大三則提供學生多元實習機會，提早接觸職場、確認職涯志向，並開設履歷健檢、模擬面試等職場準備課程；菁英生還有機會獲得學校全額贊助至美國海外微留學，培養成為國際智慧金融家。

中金院連續三年辦理暑期海外見習，安排學生公費前往法國雷恩商學院學習，培養跨國智慧金融人才。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

除了進入職場，中金院也鼓勵學生再進修，有人考取ITI外貿協會國企班；近兩成校友繼續進修國內外碩士學位，有12人直接攻讀中金院五年一貫碩士計畫，縮短碩士修業年限，以利未來提早進入職場，當中有部分學生申請到中金院金管所與法國雷恩商學院跨校合作的五年一貫雙碩士，大四即前往法國修習雷恩商學院的必修課程，期許自己踏出舒適圈，成為具備國際移動力的跨國金融人才。

中金院落實「公益為先、助弱扶優」辦學理念，提供菁英獎學金和希望助學金爭取優秀青年就讀，符合條件即可申請學雜費、住宿費、膳食費等各項補助。大學部目前有企業管理、財經法律、財務金融、不分系學分班，今年更成立AI人工智慧學系，單獨招生即日起至8月9日開放線上報名，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，亦可以中金院自辦考試成績申請，歡迎青年學子踴躍報考，許自己一個成就未來的機會。詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。