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雅思獎金得主 3名台灣考生中選

2019-07-16 16:35台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

左至右依序為：獎金得主鄭軍雨、營運長張卓、代表Catherine Nettlet...
左至右依序為：獎金得主鄭軍雨、營運長張卓、代表Catherine Nettleton、教學總監Andrea Hales、獎金得主許銘心以及張嘉耘。（Photo by 台灣英國文化協會）
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3位來自台灣的雅思考生在100名參賽者中脫穎而出，獲得雅思獎學金，將赴國外精進專業領域！台灣英國文化協會表示，獲選的考生需將所學貢獻給社會。此3名傑出考生也各表示，回國後將在不同領域耕耘，促進醫學知識、語言學研究及環境外交的發展。

協會助雅思考試

台灣英國文化協會於1996年創立，旨在促進英國與台灣的文化、教育交流。英國文化教育協會也致力於幫助台灣考生參加雅思考試，並提供模擬測驗、學長姊分享交流會，及豐富獎學金供學子赴國外進攻。雅思獎學金目前已幫助東亞270名學生赴海外留學，而今年來自台灣的許銘心、鄭軍雨及張嘉耘生得到此項殊榮。

如何能得到雅思獎學金？英國文化協會台灣區英語學習總監Andrea Hales表示，雅思獎學金的得主在撰寫計畫書及面試時，我們都會審視他們的動機，是否能真正能回國為台灣盡一份心力。

得獎者感言

剛自台大醫學系畢業的許銘心表示，自己將飛往英國倫敦大學學院就讀醫療人類學，了解不同文化、時空的人如何解讀疾病。她相信，回國後她可依此知識探討中西醫的觀點，融合、整理出一套最有助益的醫學。

張嘉耘則說，自己對台灣環境的法律議題感到高度興趣，因此將赴美國就讀社會計算學。她希望未來可以探討國際環境法的訂定過程，及如何增進法條效益，進一步促進台灣的政治、環境外交。

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