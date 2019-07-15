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法律有獎徵答比賽開跑！熟讀題庫　學子最關心網購議題

2019-07-15 00:00聯合線上 文／陳允芊

「簽收不明包裹，就代表有意購買嗎？」現今台灣詐騙問題嚴重，這類型網購詐騙議題，不只大人得知道，現今孩子接觸網路平凡，也成了孩子們關心的議題。時雨文教基金會6日首次舉辦「金典學苑─約法三章」法律有獎徵答活動，針對青少年設計問題，分三梯次，吸引近150人參加。孩子們為了爭取最大獎任天堂遊戲主機Switch，熟讀題庫近300題，入圍第二階段的小六生石承瀧更說，自己看題目看到晚上11點，全家都陪他來參加！

有獎徵答活動青少年組，吸引近50名學子報名參加。 圖／時雨基金會 提供
有獎徵答活動青少年組，吸引近50名學子報名參加。 圖／時雨基金會 提供
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「金典學苑─約法三章」活動依照年齡層不同也有所區別，青少年組主要以國小至高中生為主，題型也針對男女交往、網路購物等議題做設計。舉例「若唆使未滿20歲的女友離家與己同居，是否犯罪？」、「簽收不明包裹，是否即代表有意購買之？」活動採搶答方式，每位同學認真聽著現場律師講解，邊舉高手搶答，搶拼第二階段。

入圍學生林家範就讀台北士林高商，他說為此活動籌備兩個星期，熟記題庫，本身對於著作權法最有興趣，他分享曾經有一次偷拍同學睡覺照片上傳到社群軟體，原本只是好玩，卻不知道恐涉犯侵害肖像權，他本身也很愛網路購物，就怕亂收包裹變成詐騙集團中肥羊，卻又不清楚若碰上該如何解決，透過有獎徵答方式，也讓他學習到不少。

同學們興奮的舉手搶答，爭取入圍。 圖／時雨基金會 提供
同學們興奮的舉手搶答，爭取入圍。 圖／時雨基金會 提供
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無論是看男、女朋友間偷看手機，還是強迫同學做他不想做的事是否犯法？，時雨文教基金會用最簡單的語言和案例做分享，讓現場同學能夠感同身受，學法律也可以很輕鬆。現場小六剛升國一的石承瀧，全家人都陪著來參加，石媽媽說，孩子非常勇於接受挑戰，對於這次比賽非常重視，「很感謝基金會舉辦這樣的活動，讓孩子能輕鬆學習法律知識，從小就懂得保護自己權益」為了幫助孩子理解，她更每晚陪著孩子解釋題目，不僅增加知識，也增進親子關係。

參賽者石承瀧和哥哥都一起報名，父母親在家也擔任伴讀角色。 圖／時雨基金會 提供
參賽者石承瀧和哥哥都一起報名，父母親在家也擔任伴讀角色。 圖／時雨基金會 提供
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活動期間，不只小朋友忙搶答，大人也紛紛舉手提問，包括網路、繼承、租屋等問題，反應、討論相當熱烈。時雨基金會董事長、金典法律事務所所長李貴敏表示，有感於現今法律較著重被告權力，而忽略被害人的權力，加上民眾和司法人員對於法律知識的落差，讓法官常被冠上「恐龍法官」的汙名，她認為有必要讓法律知識從小扎根。

時雨基金會董事長、金典法律事務所所長李貴敏。 圖／時雨基金會 提供
時雨基金會董事長、金典法律事務所所長李貴敏。 圖／時雨基金會 提供
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李貴敏縱橫國內外法律界逾35年，擁有豐富的實務經驗，創辦的時雨基金會成立近十年，包括書法班、語言班都採免費教學，除了致力於培養國際觀，更協助民眾提升法律知識水準。首波有獎徵答活動，從近50位同學中選出20位進入第二階段，同學們的亮眼表現值得期待。

時雨文教基金會所設計的題目都和生活息息相關，讓法律不再艱深難懂。 圖／時雨基金會...
時雨文教基金會所設計的題目都和生活息息相關，讓法律不再艱深難懂。 圖／時雨基金會 提供
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