青年外漂益趨嚴重 學者把脈留才

2019-07-08 19:40 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



針對青年「外漂就業」問題，學者呼籲產業升級與留住高階人才。(photo by林怡均) 分享 facebook 「台灣的海外留學生比例已達一成七！」財團法人中華經濟研究院副院長王建全出席「台灣青年外漂議題調查」表示，台灣現在經濟環境不樂觀，很多學生或外漂族群滯留海外。學者彭懷恩說國內大環境改善才能留住人才不外流，做到產業升級，創建招商環境吸引高階人才。

海外求學、就業吸引人

針對海外求學部分，王建全表示，現在情況Ｍ型化，有些學生提早出國留學是為了卡位，對當地就業機會有幫助，以美、加為主薪水比較吸引人。再來是大陸台商的子女，因父母在當地就業在當地讀書，就業部分中國用幾倍的薪水挖角，在科技業，半導體尤其是如此。

根據教育部105~107年度世界各國主要國家，我國留學生人數總計39853人，增加到1.7%。行政院主計處106年度國人赴海外工作人數亦有73萬6千人，年增1.1%，赴海外工作者未滿30歲占20%，30~49歲占了48.6%。

世新大學彭懷恩教授說，國外大學相對較拚，而國內大學缺乏競爭環境，並不是國內的師資不好，我們大學的師資設備都不輸美國周圍的人，國內大學人人都可以讀，人人都可以畢業，從根本上缺乏競爭的環境，這也是赴海外留學主要的因素。

低薪化與學歷貶值

至於薪水部分，yes123求職網楊宗斌公關副理說，台灣的大學教育已變成普羅教育。學歷貶值、碩士大學化、大學高中化。導致企業用人的主管，看到不是國立大學就刪去，學用落差、非典型就業都是造成留在台灣的年輕低薪的原因。

財團法人國家政策基金研究會曾智超指出，台灣應該發展現代化的服務業，現在的服務業提供的多半是中低薪，批發零售而就業問題關鍵就在低薪，應該從兩面向著手：一是人才的過度供給導向專業化人力，現今大學學生太多，專業化人才太少，應該學德國有分流。再來是產業要邁向品牌，服務業才能全面升級。

高階人才外流益增

曾志超表示，國內高階的人才往外流，2017年暴增一倍多，大專以上學歷占7成4。台灣最優秀的菁英往外跑，有40萬在中國，13萬在美國，台灣來台人才，外籍專業人才來台僅僅大約3萬左右。而低階外勞來台70萬，比我們去外國工作還多，這種勞力密集產業讓我們沒辦法吸引高階人才留在台灣。

針對青年「外漂就學」問題，根據調查結果顯示，國人青年族群會外漂到國外就學的綜合原因為「拓展國際視野」，「國外學校品質較優」等因素，政府應針對教育資源與市場人才需求間做深入的盤點後，制定出合理的教育資源分配，相關單位亦應督促學校制定開拓學生國際視野的多元學習課程，以及針對符合市場人才就業需求的課程改善。

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