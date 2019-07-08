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AI數位學習平台向下扎根 讓台灣孩子的未來看得見

2019-07-08 11:59聯合新聞網 台北訊

圖／力宇教育提供
圖／力宇教育提供
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台灣教育部表示，從小學到高中都將計畫引入AI教育。今年起至111年，每年約投入2.2億元加強中小學科學教育，且12年國教及108課綱在國高中階段增設科技領域，而「跨領域丶彈性多元丶因材施教」，「知識必須能落實與應用丶能夠帶著走丶用的上」則成為未來學習的主軸。

力宇教育創辦人王宇老師表示，近年來，在國、高中生的課業學習上，對師生來說面臨了如何提供符合個人學生需求，以及非齊頭式的教學內容，成為教學上重要的關鍵原則。

為了迎合AI教育潮流，力宇教育平台研發了一套讓學生能學以致用、融合生活和時事，提供國小、國中、高中完整且多元的全方位雲端數位學習平台，讓程度較好的學生可以設定難題作進階練習，或是自行超前進度，更可學習到由專業教師與資深編輯團隊產製結合時事的「跨領域素養題」，是在耕耘、培養孩子的未來能力，而不只是為了考試而學習。

台灣知名洪蘭教授曾說，「沒有不可教的孩子，沒有輸在起跑點這句話，成功的人不是贏在起點，而是贏在轉折點。」台灣學生在英文的教育上常遇到只會讀寫，卻不會聽說的問題，力宇教育平台上搭配有專業外籍廣播主持人的道地發音，讓每個測驗題目都變身成為聽力與發音練習的絕佳素材，讓英文學習發揮全方位的功效，並贏在學習的轉折點。

即便是，英文基礎較差的學生也能依照自己的學習步調熟練內容，免除了課堂上舉手發問的尷尬與不安，提升學習動機，不管學生、老師或家長皆可以透過系統統計圖表，掌握學生的學習頻率與內容強弱表現，進而提供個別化的指導方針，避免了漫無目標地複寫考題

隨著台灣高科技教育逐漸落實與普及，王宇老師表示，力宇教育平台未來也將藉由3D互動動畫、VR、AR、MR等方式研發出跨載具、跨平台教學互動元件，在這個競爭日益激烈的互聯網世代，往亞洲最優質教育的ContentsProvider 前進，讓台灣孩子的未來展翅高飛！

108課綱AI教育部動畫考題
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