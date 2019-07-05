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文大推廣部資遣49人 108學年恐虧5.3億

2019-07-05 00:23聯合報 記者馮靖惠／台北報導

文化大學推廣部外界稱「文大金雞母」，近日卻傳出資遣49名員工。 圖／翻攝文大推...
文化大學推廣部外界稱「文大金雞母」，近日卻傳出資遣49名員工。 圖／翻攝文大推廣部網站
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文化大學預估一○八學年最糟將虧損五點三億元，上半年已兩次資遣推廣部員工共四十九人，文大推廣教育長許惠峰近日發出一千六百字內部信，要同仁共體時艱，到七月十日前均可申請優離，引發員工恐慌。許惠峰說，虧損五點三億元是「最壞估算」，允諾七月底前不會再有大規模資遣。

除了文大，全國教師工會總聯合會昨也召開記者會，指部分私校以財務狀況不佳、招生不足等由解聘或通知教師下學期不續聘。教育部說，已針對招生不佳私校提供轉型輔導，若學校經糾正或限期改善未果，將扣減獎金補助或停止部分或全部班級招生。

資遣文化大學教育部

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