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大量私校教師飯碗不保 教育部應出面

2019-07-04 16:46台灣醒報 記者林怡均╱台北報導

張旭政表示，大成商工不續聘只是老師無故失業冰山一角，還有更多受害者待聲援（pho...
張旭政表示，大成商工不續聘只是老師無故失業冰山一角，還有更多受害者待聲援（photo by林怡均/台灣醒報）
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「這個暑假有很多教師即將失業。」全教總張旭政理事長4日表示，私校無故不續聘，老師找不到頭路，即使教師透過申訴或是司法途徑完成救濟，學校不執行或不續聘仍時有所聞，這樣的個案至少5校有33位教師，並且有快速攀升的跡象。

全國教師工會總會聯合會（全教總）近一個多月，陸續收到私校會員投訴，學校常以財務狀況不佳，招生情況不足，或因私自調高每周授課節數標準，以沒有課可以排給教師為由，解聘或通知教師下學期不續聘。另外，擁有較長年資的教師被強迫退休或不續聘，甚至延宕不發教師聘書。

張旭政表示，雲林縣私立大成商工在去年違法解聘或不續聘的9位教師中有6位是擁有比較長的服務年資，另外3位遭學校片面宣稱與教師有約定，但是經過全教總的協助，9位教師經評議都獲有理由等待救濟，但是學校仍拒不執行評議結果。

張旭政表示，依據現行教師法第14及第15條等相關法令的規定，如果沒有符合一定的條件及完備程序，私校不能隨意解聘或不續聘教師。台中市許多私校都有相同情形，而全教總會員投訴案量只是冰山一角，私校面臨飯碗不保的情形已經普遍化，今年恐怕將出現大量專任教師被裁減的情形。

學校對於不續聘的問題，教育部方面也只是淪為紙上監督，並無敦促學校完成改善。然而多年來教育部在接獲個案時，只要求學校說明或形式上稱會扣減學校補助款，但是卻沒有採取任何積極作為 「要求學校確實改善」，並且放任私校未依法執行申訴評議決定，都是加劇問題惡化的原因。

全教總要求教育部應積極處理問題，一方面要求學校必須符合教師法的規定，如果確定屬於超額教師，則應在合乎法令規範下完成招聘與解聘相關程序，教師應有權益也應該予以保障。另一方面，教育部應儘速就招生人數不足，與教師資遣問題的私校提出輔導方案，以免衝擊大量教師的生計。

【更多精采內容，詳見

全教總教育部大成商工

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