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私校師淪招生業務員 籲教育部監督

2019-07-04 12:32台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

圖說：台灣私校工會指出，私校師淪招生業務員，呼籲教育部應善盡監督責任。(Phot...
圖說：台灣私校工會指出，私校師淪招生業務員，呼籲教育部應善盡監督責任。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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私校老師要兼招生業務員，學生受教品質有保障嗎？台灣私校工會陳秋瑩理事長4日指出，有私校逼迫每個老師招生，罔顧教師專業與教學品質；台灣私校工會副理事長諶其騮提出三大訴求，要求教育局與教育部監督排擠教學備課的招生活動，並禁止以招生綁考績。

私校師兼招生

陳秋瑩現場播出某私立高中教師的自白，學校要求老師利用下班與休假時間招生，並設定招生名額，若未達標便讓專任老師改兼任，並以不續聘作為威脅。陳秋瑩指出，老師顧招生也要顧學生教學，對老師是額外負擔，且招生人數涉及年終獎金、績效，她認為，招生固然重要，但應以正面鼓勵方式，不能本末倒置。

諶其騮提到，教育部以學生數為私校退場指標，高中職600人以下、私立大專院校3千人以下，但他指出，這項指標不合理，以工會收到的私校教師投訴案例充分顯示，部分學校學生數多是商業化操作的結果，與教育品質未必相關，因此，他建議，應以學校教學是否正常以及教師勞動條件是否合理為指標。

影響教學品質

諶其騮提出三大訴求：主觀機關應監督違法招生活動，禁止排擠教學備課的招生活動，教師兼招生應給付加班鐘點費；其次，應禁止將考核、年終、教師評鑑綁招生；最後，主管機關應修法落實行政監督，並增加違反教育法令的相關罰則，保障教師的工作條件，以提升教學專業。

「私校教師也要走上罷工嗎？」文化大學勞工系教授謝棋楠透露，有私校教師沒幫學校招生面臨被懲戒、解雇、降薪等不當的勞力對待；若政府繼續漠視私校教師權益，不排除要申請國賠。他提到，教師休假權等權利要經過雇主同意，主張權利還會被秋後算帳是很荒謬的事，應從教師的勞動條件了解教學品質。

【更多精采內容，詳見

教育部文化大學國賠

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