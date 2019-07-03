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考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

曾窮到只剩一千元！成大高材生立志用教學影片影響上萬人

2019-07-03 15:55104BeAGiver掌聲

「基測結束後，我把書燒了拿來烤雞腿，因為實在太沮喪！以前在台中大肚山偏鄉，成績很不錯，搬到繁華的台北，瞬間吊車尾，覺得怎麼拼也拼不過資源豐富的城市小孩。所以我拍教學影片讓知識沒有邊界，每一個孩子都有資源、有趣的學習，當我聽到學生說『嚴巴哥哥我懂了』所有辛苦，都值了！」

★放棄科技薪貴 投身社會企業

成大化學系畢業，是許多科技大廠搶要的人才。嚴天浩創辦LIS（Learning is Science）線上教學平台後，曾到友達光電演講分享LIS計畫，台下人資直接要他去應徵，但他還是熱衷影片教學。

嚴天浩從偏鄉到都市，大學當家教，也課輔偏鄉孩子，對於「教育資源公平」很有體悟。從大三開始號召同儕拍教學影片，申請成大天使基金兩萬元，從大學畢業時的4人團隊，目前已擴充到12人，截至目前已拍攝超過150支教學影片。年僅28歲，已是科技部大學科普計劃的評審委員，也是行政院青年諮詢委員會第2屆委員。

★窮到只剩一千元 父母只求別啃老

創業何其容易，尤其嚴天浩面對的是網紅當道、人人自媒體、以及教學影片平台所在多有的開放環境。嚴天浩和夥伴們在學期間錄了四十幾支影片，對學校教授、教學機構提案，卻少有人回應；看到網路上有人錄了上千支教學影片，自己當時才30支，也曾懷疑自己到底在做什麼；為了邀請企業贊助，發了超過上百封信件，不是已讀不回，就是被總機掛電話，他甚至窮到只剩一千元；還有補習班的人建議他直接放棄，找其他工作養活自己。

相比大學同學進入台積電、聯發科等大廠，高薪指日可待，嚴天浩的父母只求他不要成為啃老族。創業夥伴也面臨家人壓力甚至起衝突，期許大夥趕快找份好的工作、再三年沒有成績就請找正常的工作；為了安撫家人，創業夥伴只好晚上繼續兼差，賺足一般上班族的薪水。

★理科切入 同中求異

嚴天浩向台東「孩子的書屋」負責人陳爸請益，陳爸一語道破：「你們只是用想像在幫助偏鄉孩子，但你們了解這群孩子嗎？」整整一年，嚴天浩和夥伴不斷修改課綱、改版影片，希望孩子了解上課內容，直到陳爸說出：「能讓台東這群孩子願意上LIS的課，其他地方也可以！」

嚴天浩不再盲目追求影片的觀看次數，2016年，他從線上轉進實體校園，直接和國高中理化老師分享，專注經營自然科、理化老師社群，切入沒有人做的科學史，改寫自然科課綱，用生動的腳本拍攝，讓原本枯燥的內容變得有趣。截至目前，已有超過一成的國中理化老師使用LIS的教材，每年影響三萬名國中生，從沒沒無聞到有教科書出版社找上門合作；學校校長打電話給他，想要取得科學史脈絡圖的授權，貼在走廊讓學生直接學習。

嚴天浩說：「當老師回饋，用了教材後，學生上課的氣氛都不一樣了，我們知道這才是LIS想做的事。」

★Giver陳爸啟發 路 更長更遠

台東「孩子的書屋」負責人陳爸是嚴天浩的Giver貴人，不只點出LIS草創初期的盲點，也是LIS第一位贊助者。嚴天浩每周到台東偏鄉課輔學生，也是他真實和學生互動，不斷改善影片的機會。

曾經，在LIS最低潮的時候，有補習班找上門，想買斷LIS教材的影片版權。嚴天浩和夥伴非常掙扎！拒絕了，兩個月後可能發不出薪水；接受了，有金援，但影片只能在補習班平台看。因為違背創業初衷─免費教學影片大家看，讓教育公平，他們忍痛拒絕送上門的資金。

LIS資金來源，多數來自於企業贊助（鴻海教育基金會之前贊助了兩年，美光科技則從2018年開始）、少部分來自於小額捐款、延伸服務，例如都市的營隊課程或是教師研習，今年也預計啟動群眾集資的計畫，期盼更多人能一起成就孩子們的未來。

★用天使初衷 戰勝魔鬼

為了募款，嚴天浩年初都要寫email、打電話，他自我調侃：「就是無限輪迴地找別人來拒絕我！」總在最困頓、最缺錢、最想投降的時候，想到台東陳爸曾經吃六個月的泡麵也要繼續「孩子的書屋」，嚴天浩告訴自己，做對的事，被拒絕也不算什麼吧！

曾經被質疑，學生不考試就不念書，怎麼可能會看教學影片？但有學生問他：「嚴巴哥哥，你影片可不可以出快一點？」因為他已經全部看完了！

嚴天浩。圖／104提供
嚴天浩。圖／104提供
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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

偏鄉台東創業

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