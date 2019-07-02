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好讀周報／升學考洩題！ 塞爾維亞數百國中生遊行抗議

2019-07-02 16:53聯合新聞網 好讀周報

塞爾維亞數百名8年級小學生，抗議升學考的數學試題外洩。路透
塞爾維亞數百名8年級小學生，抗議升學考的數學試題外洩。路透
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塞爾維亞數百名8年級學生6月18、19日走上首都貝爾格萊德（Belgrade）街頭遊行，抗議升學考的數學試題在考前被公布於社群媒體，要求教育部長辭職負責。

塞爾維亞的小學要念8年，通常15歲的畢業班學生必須參加①數學、②塞爾維亞或其他少數民族語言，以及③綜合學科統一測驗，並根據這場3個階段的考試成績和在學成績，決定未來4年就讀的普通中學或技職學校。

當地媒體報導，考題洩漏風波可能始於印刷廠員工偷拍考題，透過社群媒體傳給多名家長所致。洩題事件發生後，塞爾維亞教育部隨即宣布考試延期。不過，學生們失望且氣憤難耐，6月18日在教育部等政府機構外頭靜坐、遊行抗議，許多人手持「立刻下台」、「你偷走我們的未來」等標語，呼籲教育部長薩謝奇（Mladen Sarcevic）為此事下台負責。

6月19日，對考試制度失望的學生們再度上街示威，阻礙交通、朝警方丟雞蛋，或點燃信號彈和火炬，要求政府取消本年度的升學考試，希望可以免試入學。塞爾維亞其他地區的8年級學生也在第三大城尼斯（Nis）和第四大城市克拉古耶瓦茨（Kragujevac）抗議，聲援貝爾格萊德的8年級學生。

教育部發現試題洩漏後，將原定18日的考試延至20日。部分學生呼籲同儕20日回到學校，但以拒考表達訴求。8年級學生米蘭（Milan）說：「他們不能這樣玩弄我們，我們不是白老鼠，這件事攸關我們的未來。」

家長則表示，他們嘗試與教育部官員對話卻吃了閉門羹，薩謝奇出差不在教育部，也沒有任何教育部官員出面說明。薩謝奇事後接受電視訪問，表示「沒有理由辭職」，但已向「他的多位老闆」報告此事。塞爾維亞總理安娜．布爾納比奇（Ana Brnabic）表示，她很驕傲，薩謝奇加入自己的內閣。

薩謝奇說，警方已介入調查，並將懲治洩漏題目的相關人士。塞爾維亞獨立機構、負責協助人民督察政府的監察官巴薩里克（Zoran Pasalic）也允諾徹查。

塞爾維亞檢察官表示，安全情報局和警方初步調查顯示，複製考題的人可能包含3名女性，這3人把考題複本傳給一名有媒體聯絡資訊的人；調查範圍已限縮到塞爾維亞5座城市的15所學校。

塞爾維亞警政署署長瑞比克（Vladimir Rebic）表示，示威學生向警察丟擲雞蛋是「完全無法接受」的行為，稱警察不應該遭受如此羞辱，呼籲抗議者自制，不要使用暴力，且別再攻擊員警。

這不是塞爾維亞第一次發生升學考題洩漏事件，2013年也曾發生過，那一年的考試因此取消。對於洩題事件再起，總理布爾納比奇向學生保證，明年考試電子化後，試題保密工作會更加完善。塞爾維亞積極爭取正式加入歐盟（EU），近年致力推動教育制度現代化改革，現為歐盟的「候選國家」，正處於調整該國法律納入歐盟法規的階段。

看制度

塞爾維亞共和國橫跨歐洲東南部（巴爾幹中部）與中亞（潘諾尼亞平原），人口約718萬6862人，其中塞爾維亞人為該國最大族群，占總人口83%。

塞爾維亞官方語言是塞爾維亞語，少數民族在國家、省和市級有權使用母語。塞爾維亞的教育體制包含學前教育（preschool）、初等教育（primary）、中等教育（secondary）和高等（higher）教育。

塞爾維亞的義務教育近9年，學童在5歲半左右進入義務教育階段，開始接受學前教育準備課程，接著是8年的小學教育；全職的義務教育離校年齡通常是14歲半。

學前教育 約9個月

學前教育和照顧適用6個月大到上小學前的兒童，此階段根據兒童年齡分三等級： 托兒所（6個月到3歲）、幼兒園（3至5歲半）和學前教育準備課程（5歲半到6歲半）。約9個月的學前教育準備課程是義務教育的第一步。

初等教育 需時8年

初等（小學）教育屬於義務教育，需時8年，以兩個4年畫分：1到4年級（6歲半至10歲半）和5到8年級（10歲半至14歲半）。

第一階段的大多數科目由班導師授課，第二階段則由各科科任老師教導。

公立小學免學費，唯一的入學標準是年齡，通常學童會在6歲半至7歲半時，根據學前教育準備課程的出勤證書入學。

中等教育 分普通與技職

小學生根據在學成績和畢業前的學科考試成績，分發進入中等教育學校。中等教育包括4年的普通教育，以及2至4年的技職教育。中等教育學生通常15歲入學，18歲半離開4年制的技職課程。

塞爾維亞有兩種文法學校，分別是「普通文法學校」和教導部分領域專長資優生的「專門文法學校」。

普通文法學校畢業生可以進入任何大學就讀。

在技職教育方面，學生必須在塞爾維亞15個地區的職業學校修習技職課程。職校學生可以在高等教育機構和適合他們專長的大專進修。另外，參加3年制「職業教育和培訓」課程的學生，可以參加額外的插大考試，轉入大學體系。

高等教育 大學大專體系

高等教育體系有兩種，分別是大學的學術研究，以及大專的應用研究。

學術研究分成3個階段，分別是學士（3至4年）、碩士與專業研究（1至2年），以及至少3年的博士研究。

應用研究則分兩種，分別是3年的「應用研究學院」和1年的「專業應用研究學院」。

塞爾維亞教育部考題升學歐盟

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