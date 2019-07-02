中信金融管理學院學霸校友 分享「求職三力」

2019-07-02 09:56 文／ 中信金融管理學院



中信金融管理學院首屆校友 升學就業「超展開」錄取MA、ACM、ITI 邀學霸分享求職三力

「企業實習讓我知道如何從團隊角度換位思考！」錄取中國信託儲備幹部的李佳穎，身為社會新鮮人卻充滿企圖心與國際觀，她是中信金融管理學院首屆畢業生，也是中金院第一位錄取儲備幹部的校友。中信金融管理學院辦學四年有成，首屆畢業生因為求職管道多元，贏在就業起跑點，錄取包括壽險業商品精算人員、ACM信用分析人員、ICRT廣播電台企劃等職務；還有約2成畢業校友將出國深造或報考公職，也有人已經考取ITI外貿協會國企班；中金院特別邀請這些學霸校友分享「求職三力」，堪稱最強求職筆記。

中信金融管理學院提供多元管道，協助首屆畢業生求職就業和國外升學。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

不少畢業生求職第一個震撼教育就是英文面試！錄取ICRT電台的鍾威宇分享，因校內擁有全臺唯一的ICRT校園分台英語課程，他強迫自己每學期至少選一門英語課，爭取更多與外籍老師對話的機會，強化發音和口說能力，才能在英語面試時游刃有餘。李佳穎則認為，外語力是進入金融圈的基本技能，除了每天閱讀英文雜誌、多接觸英文新聞和國外戲劇，更要把握學校提供的海外見習機會，體驗真槍實彈的全外語環境，這些都有助考取多益證照，提升競爭力。

實習力！學生心態out 職場模式in實習是大學生涯中不可或缺的一塊拼圖，透過企業實習，可以讓學生更了解自己，也確認職涯志向。在實習生活中學會「換位思考」的李佳穎說，準備面試時，她就是站在主考官角度篩選、調整履歷及簡報，讓主考官在最短時間內看見她的優勢。即將進入中信會計部門的洪毅瀞也是因為有分行實習經驗，了解公司整體架構、環境及企業文化，因此口試時針對短、中、長期規劃侃侃而談，獲得青睞。

文字力！量化闡述有邏輯 忌無重點流水帳如何精準勾勒，讓自己從幾百封履歷中脫穎而出？畢業校友分享撇步，履歷應強調量化數據，切忌瑣碎陳述或與求職不相關的產業經歷，更要透過洗鍊文字，在自傳中積極展現學習態度和目標；錄取台灣人壽商品精算人員的徐境則說，瞭解應徵職務的工作內容是基本功，最好準備1、2、3分鐘三種版本的自我介紹，以利隨機應變；陳述個人特質時，多舉實例佐證，避免流於空談，才能讓主考官留下深刻印象。

中金院落實「公益為先、助弱扶優」辦學理念，提供豐厚獎助學金，只要學生符合標準和門檻就可申請學雜費、住宿費、膳食費等各項補助。有興趣的學生和家長可於7月20日的校園參觀日，深入了解中金院系所特色及獎助學金內容，中金院大學部單獨招生即日起至8月9日開放線上報名，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，亦可用中金院自辦考試成績申請，歡迎青年學子踴躍報考，許自己一個成就未來的機會。詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。