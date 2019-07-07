寫作教室／生活經驗不多 如何讓「有限」發揮「無窮」可能

2019-07-07 14:16 聯合報 聯合報寫作教室講師許愷容／撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

散文的書寫，無論是抒情、議論或是說明文體，生活經驗的置入，用來作為例證，或用以輔助說明，莫不是讓言為心聲，於字裡行間書寫真情實感，從而引發讀者同情共感的要訣。由於中學生的生活經驗多不出學校、家庭範圍，為了避免千篇一律、空洞無物，如何於文章中朗現新意？如何讓經驗不流於表面鋪陳？換言之，既然經驗「有限」，如何以此為契機，「昇華」出更深層次的「體會」、「感悟」，便為脫穎而出的要訣。

以今年度與中國武漢合辦的楚才盃作文題目「不完美小孩」（或作「不完美的⋯⋯」）為例，許多學生的書寫主軸，是放在各項大、小不等的考試或是五花八門的競賽，就題材的選擇而言，能近取譬，是能適切發揮的辦法。倘使僅著眼於從過去的「失敗」記憶，體認到自己的「不完美」作為結論，固然扣合題目所需，卻缺乏進一步闡發、延伸，以凸顯文章主旨，而難取得高分。部分學生因生命經驗，意識到人生而「不完美」的狀態，思考到生命的本質後，在文章的轉折處，帶出另一波高潮，以開展出面對下一次、面對未來的積極態度作為結論，是文章所以能脫穎而出的關鍵。除了面對失敗，領悟自己在過程中，所犯下的疏漏，從而調整方法、計畫，儲備東山再起的養料，展現出積極努力，愚公移山的奮鬥精神。

面對、接受、放下，如同佛禪般的生命智慧，抑是文章可以表現出來的另番氣象。如有學生以一次失敗的球賽為例，賽前勤而不懈的準備，透過用字、用詞渲染比賽過程的精彩刺激，在失敗後留下的淚水中，體認到盡力過後仍無法如願以償的不完美，抬頭望向那夕陽西下的天空，即景生情，道出勝敗乃兵家常事的道理，正如同日昇日落般的自然，啟發出以豁達心境，面對人生的難。彷彿大文豪蘇軾「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴」的生命態度。

從生命經驗得到領悟、反思，進而延伸經驗，開啟下一階段的可能，是所以能讓「有限」經驗發揮「無窮」可能的關鍵。