看文章拿大獎！年輕學子爭搶報名法律有獎徵答

2019-06-26 00:00 聯合線上 ／林宜珊



您知道「酒後騎電動腳踏車」算不算酒駕嗎？抑或是「颱風天登山、下海遇難」是否會挨罰？生活中，有許多法律常識和你我息息相關，為了幫助民眾更清楚自身權益、明白法律規範，時雨文教基金會特地舉辦「金典學苑─約法三章」法律有獎徵答活動，以貼近大眾生活的案例分享，結合輕鬆有趣的問答方式，幫助民眾揮別法律枯燥、高深、望而生畏的既定印象。此外，時雨文教基金會更大手筆祭出超夯的任天堂遊戲主機Switch當獎品，吸引許多年輕學子磨刀霍霍爭搶報名。

許多「滑世代」青年放假就愛宅在家，尤其現今社群媒體普及、自媒體蓬勃發展，不少人每天眼睛一睜開，就浸泡在網路上的視聽娛樂享受，不過在使用網路帶來便利的同時，也容易不知不覺就誤觸法網。

談起年輕人經常不小心觸犯的法律，時雨基金會董事長、金典法律事務所所長李貴敏以網紅「谷阿莫」為例指出，或許起心動念僅是剪輯網路上的電影片段，以獨特詼諧的方式二次創作屬於自己的作品，但「重製影片」的行為卻已經踩到著作權法的紅線。

時雨基金會董事長李貴敏與同仁們致力提升民眾法律水平。 圖／林宜珊 攝影 分享 facebook

此外，身兼交大、東吳EMBA教授的李貴敏看過不少學生因為在網路上發表意見挨告，她語重心長地說道：「可不可以做，取決於有沒有侵害別人的權利」縱使謾罵的對象是可受公評的公眾人物，或者是他人創設的虛擬角色、帳號、暱稱，仍然會成立「妨害名譽」的相關罪責，根據統計，過去5年來的妨害名譽刑事案件，就有大約23%發生在網路上。

時雨基金會董事長、金典事務所所長李貴敏提醒唯有「知法」才明白如何主張自身權利。 圖／林宜珊 攝影 分享 facebook

李貴敏縱橫國內外法律界逾35年，擁有豐富的實務經驗，被問到「台灣民眾普遍的法律知識水平如何」她尷尬笑了笑，打出勉強及格的60分。李貴敏坦言，現在很多人對法律沒興趣，大家只站在自己立場，常認為「只要我喜歡有什麼不可以」然而，法律的制定不是為了限制人民，而是在此規則下，人民可以追求自己想要的一切，卻同時不妨礙別人，即是「不放縱的自由」。

訪談中，李貴敏不斷強調「一定要知道法律內容，才知道怎麼主張自己的權利」現今社會案件頻傳，霸凌或其他傷害案件層出不窮，許多問題背後原因都在於對於法律認知的不足。

放眼時雨基金會成立近十年，除了致力於國際觀的培養，也著手協助民眾提升法律知識水平，過往基金會曾以獎助學金的方式資助學生，但觸及人數有限，決定改以寓教於樂的有獎徵答競賽活動，接觸更多民眾，將法律以生活化的方式，推廣到巷弄之間。

首波有獎徵答活動，時雨基金會精心設計「金典學苑─約法三章」，題庫範圍全在官網上的閱讀區內，每梯次活動開放50位報名額滿截止；競賽採三輪晉階淘汰制，參賽者可以上網閱讀進行準備，當第一梯次「是非題」競賽完畢，優勝者可以晉階進入到第二輪比賽。

以此類推，第一梯次活動時間為7月6 日下午兩點，於時雨文教基金會圖書室進行； 考量每個年齡層容易遇上的法律問題不同，為了能精準幫助民眾，第一梯次率先鎖定青年、年輕學子。

時雨基金會舉辦「金典學苑─約法三章」法律有獎徵答活動，提升民眾法律水平。 圖／時雨基金會 提供 分享 facebook

不僅如此，為了讓民眾更加有感，考題設計相當生活化，舉例而言，搭上即將到來的颱風季節，提問「民眾於颱風天登山、下海遇難，應否受罰？」另外還有「酒後騎電動腳踏車或電動自行車算不算酒駕？」、「夜店撿屍該當何罪」？以及「登入他人電子信箱偷看郵件，是否觸犯妨害書信秘密罪？」答案在時雨基金會官網閱讀區全找得到。

主要活動目的在於，期望透讓更多民眾從中獲得啟發，因此時雨基金會拋出誘因，比賽獎品從500、1000、5000元儲值悠遊卡，還有機會獲得最大獎Nintendo 任天堂Switch，就盼吸引更多民眾共襄盛舉。

時雨基金會相當用心設計有獎徵答題目，期盼幫助民眾提升基本法律常識。 圖／林宜珊 攝影 分享 facebook

為顛覆民眾對於法律艱澀難懂的刻板印象，時雨基金會用心舉辦有獎徵答競賽活動。 圖／林宜珊 攝影 分享 facebook