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25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

憂心新課綱 補教素養課一天課程近兩萬元

2019-06-25 00:10聯合報 記者馮靖惠／台北報導

今年9月「素養導向」的12年國教課綱正式上路，補教業者腦筋動得快，紛紛開設素養相...
今年9月「素養導向」的12年國教課綱正式上路，補教業者腦筋動得快，紛紛開設素養相關課程。 記者馮靖惠／攝影
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強調「素養導向」、跨科整合、結合生活的十二年國教新課綱八月上路，三年後的高中職、大專升學考開始用新課綱命題。面對此一重大變革，很多家長焦慮如何為孩子「補素養」？補教業者紛開設素養相關課程，有補習班報名學生增三成；近日更出現教家長如何培養孩子素養的工作坊，一天課程要價近兩萬元。

負責研發國中會考考題的台師大心測中心主任陳柏熹指出，新課綱核心素養目標是：培養學生具備適應現代生活與面對未來挑戰的知識、能力與態度。其中基本概念的素養，只要在校認真學習，學生都可學會；至於生活應用的素養，很難用補習培養，但可在日常生活中養成「連結所學概念」的習慣。

因應新課綱，補習班腦筋動得快，開設國文、英文閱讀理解素養課，數學創意寫作、跨領域素養等；也有業者開設「文科圖像統整班」，因應考題圖表多的趨勢。更有業者開一日工作坊，請來專家為有幼稚園大班到小六孩子的家長開課，內容包括快速準備素養教案、如何透過旅行增進知識素養。場場報名額滿，暑假加開，早鳥價也要一萬七千八百元。

長頸鹿天下文理補習班主任林淑惠說，今年開了許多類型的素養班，報名人數約多三成。

百大朱希補習班教師艾葳說，今年率先將素養課程編入各分校暑期升國一先修班級課程中，兩個月內單一班級招生人數達破百人。

住新北市的蔣太太，新學期決定讓兒子念私中。她說，新課綱要求素養，空泛又模糊。相較公立國中，私中資源多，因應腳步較快，公校不太管這些。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，素養教學須與生活情境結合，沒辦法速成，補習班能教也有限。近幾年國中會考及大學學測已逐漸朝素養考題發展，家長可上網下載給孩子練習。教育部也應建立考題資料庫，讓家長學生參考。

今年9月「素養導向」的12年國教課綱正式上路。面對台灣教育史上重大的變革，補教業...
今年9月「素養導向」的12年國教課綱正式上路。面對台灣教育史上重大的變革，補教業者腦筋動得快，紛紛開設素養相關課程。 記者馮靖惠／攝影
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除了國文、英文閱讀理解素養外，還有數學創意寫作，跨領域素養等。 記者馮靖惠／攝影
除了國文、英文閱讀理解素養外，還有數學創意寫作，跨領域素養等。 記者馮靖惠／攝影
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素養補習課綱
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