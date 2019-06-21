分享幸福分享愛 康橋小學生送愛到緬甸

2019-06-21 13:49 聯合線上 文／林煥堯



緬甸地區教育資源匱乏，康橋國際學校青山校區響應「緬甸華文教育服務團」的「傳愛募書」活動，全校師生在短短一星期內，齊力募集到3065本書籍，若將書本疊起來超過30公尺，讓溫暖文字漂洋過海助貧童。

康橋自2009年起響應傳愛募書活動，去年緬甸內戰頻傳，一度中斷活動，今年在學生爭取下重啟。今年青山校區與「緬甸華文教育服務團」首度合作，在短短一周內募集到31箱達3065本，包含中文、英文繪本童書、文學、科學等書籍。

康橋自2009年起響應傳愛募書活動，今年在短短一周內募集到31箱達3065本，包含中文、英文繪本童書、文學、科學等書籍。 圖／康橋 提供 分享 facebook

活動由青山校區圖書館小志工們來分工合作，起先跑遍校園各個角落來傳達募書訊息，接著幫忙蒐集書籍來暫放圖書館，募集而來的書把圖書館的地上鋪得滿滿的，幾乎找不到可以站的地方，卻也看出康橋孩子們的愛心。

小志工們也貼心協助老師分類、裝箱書籍，希望拿到每本書的緬甸孩子們，能夠透過文字了解屬於台灣海島的濃濃人情味。

因為緬甸軍政府禁止設立華文學校，華文教學要包裝在佛教活動名義下進行，但當地孩子們求知若渴，簡單、平凡地閱讀，卻變成孩子難以達成的願望。募集而來的書預計於今年夏天寄出到緬甸當地的華文學校，讓當地貧童「先睹為快」。

緬甸部分偏鄉地區的華文學校的圖書館，只有寥寥幾本藏書，許多書籍翻了又翻，甚至有破損、缺頁，當地孩子們仍然知足地翻閱每本舊書，而每年夏季康橋募集而來的書寄到時，孩子們欣喜若狂，閱讀如同孩子們的精神糧食。

康橋鼓勵學生參與公益活動，在日常朝會、導師引導下，孩子了解緬甸當地的生活困境與教育現況，孩子能透過募書活動來反思自己能大量閱讀是多麼幸福。此外，愛心無國界，知識無差距，孩子可學到分享是快樂的泉源，也成為幫助緬甸孩子學習的最大動力。