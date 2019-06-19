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南市府首辦大學生暑期實習 116人7月報到

2019-06-19 13:16中央社 台南19日電

台南市長黃偉哲今天宣布台南市政府首度啟動暑期實習計畫，7月1日起將有來自全國32所大學116名學生到市府實習，其中文化局和動物防疫保護處占逾半名額。

台南市政府今年首度辦理大學生暑期實習計畫，釋出實習名額的局處涵蓋交通、教育、文化、社福、勞工、都發、衛生、新聞、資訊及動保等不同面向，以文化局48個名額居冠，動保處19個名額居次。

台南市政府研究發展考核委員會主委趙卿惠表示，參與市府暑期實習計畫的學生必須是台南人，實習期間沒有薪水，每天有指導員負責考核，實習時數最多320小時，實習時間是7月1日至8月31日。

她說，實習學生雖沒有薪水，但若完成實習時數，通過考核，就可取得大學2至3個實習學分。

研考會統計，參與台南市政府暑期實習計畫的大學生，以崑山科技大學17人最多，其次是台南大學14人，成功大學和長榮大學也各有13人。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心召開記者會，宣布市府啟動暑期實習計畫。他說，美國許多大學學系都要實習，大學生爭取實習機會，希望取得寶貴經驗和人際網絡；實習和工讀內容百分之百不一樣，工作接觸範圍也不同。

黃偉哲表示，市府將實習領域擴大到公部門，讓相關專業科系學生有機會接觸公部門實務操作，若這次辦理接受度高，未來將考慮推動學期中的實習計畫。

台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影
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實習大學生黃偉哲
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