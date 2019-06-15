管中閔涉違法兼職案 公懲會「史無前例」公開審理

公懲會破天荒主動決議，將公開審理台大校長管中閔在政務官任內為媒體寫稿的彈劾案，管中閔校長職務是否受影響再引關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

7月2日首度開庭 將開放旁聽

台灣大學校長管中閔任政務官期間為媒體寫社論，遭監察院以違法兼職彈劾後，移送公務員懲戒委員會，公懲會以本件屬「社會矚目重大案件」，定七月二日首次開庭，並開放旁聽。這是公懲會首度「主動」公開審理案件，若判決對管撤職或免除職務，台大校長一職可能不保。

目前公懲會採一級一審制，如果公懲會認定管有違失，可能的懲戒有申誡、罰款、減俸、撤職、免除職務等五種。公懲會表示，管案當時的爭議很大，甫就任又遭監院彈劾，屬「社會矚目重大案件」，考量後決定公開審理。

五種可能懲戒 台大不予回應

對此，台大昨僅表示「不予回應」。記者傳簡訊試圖聯絡管中閔，截稿前未得到回應。

公務員懲戒法第四十四條規定「公懲會合議庭審理案件，均不公開。但公懲會合議庭認有公開之必要或被付懲戒人聲請公開並經許可者，不在此限。」本件的合議庭由公懲會委員長石木欽擔任審判長，合議庭成員包括廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月，其中一人為受命委員。

過去許多矚目案件，包括台北市長柯文哲在台大醫院的愛滋器捐案、國安會前秘書長邱義仁的巴紐案等，公懲會都不曾公開開庭；新北市新莊區前區長許炳崑因任公職期間兼營商業，違反公務員服務法規定，二○一六年十月遭監院彈劾。

許在準備程序時聲請公開，公懲會同意，但言詞辯論時，許未再聲請公開，後續即不公開，讓管案成為公懲會「主動」公開的首例。

因公懲會的法庭空間不大，公懲會特別向台灣高等法院商借專一法庭使用，並開放六十席旁聽。申請旁聽席的方式比照憲法法庭說明會，民眾須攜帶證件，提前一小時至高院門口登記領取旁聽證，額滿為止。

管曾嘆：居然成被彈劾基礎

管中閔今年一月八日上任台大校長後，監察院一月十五日通過委員王幼玲、蔡崇義提案，就管在二○一二年二月六日至二○一五年二月三日任職行政院政務委員、國發會主委期間，以匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取年約六十五萬元的兼職報酬，違反公務員服務法兼職規定而彈劾。

管中閔三月首次主持台大校務會議時曾說，壹週刊同時向多人邀稿，由他自行決定是否投稿，並無投稿義務；該刊有權決定是否刊登及何時刊登，亦無刊登義務，僅在刊登時才給付稿費；此外，監察院證物中超過三分之二稿件非他所寫。

管中閔當時表示，過去某些政務官撰寫社論或評論，甚至被引為美談，他也真的相信了，「沒想到有一天，這樣的相信，居然成為被彈劾的基礎」。