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教部「因材網」 推數位學習

2019-06-15 00:32聯合報 記者潘乃欣／報導

教育部昨公布人工智慧（AI）及新興科技教育總體實施策略，除規畫中小學AI課本，也...
教育部昨公布人工智慧（AI）及新興科技教育總體實施策略，除規畫中小學AI課本，也發表AI數位學習「因材網」，並請學生示範。 圖／教育部提供　
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教育部昨公布人工智慧（AI）及新興科技教育總體實施策略，除規畫中小學AI課本，也發表AI數位學習「因材網」，並請學生示範。

AI教育部
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