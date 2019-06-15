新聞眼／獨挑管案「公審」 公懲會難服眾

2019-06-15 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭白雪



台大校長管中閔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 管中閔自獲遴選上台大校長後，被政府「卡管」一年、折損三位教育部長後，管在今年初上任又遭監院彈劾，公懲會如今破天荒決定對管案公開審理引人注目，當初公懲會對柯文哲愛滋器捐案的懲處引發連串政治效應，此次公懲會決議公開審理，是否變成公審，同樣要接受全民檢視。

公懲會處理的是公務員是否該受懲戒案件，對公務員而言，監院彈劾猶如檢方起訴，公懲會則如法院判決，審判公開、透明雖是全民所期待，但標準是否一致同樣要受檢驗、公評。尤其過去監察院曾抱怨許多彈劾案，在公懲會久懸未決，其中有多少社會矚目案件還未處理、又或者有多少社會矚目案件目前在不公開審理中，為何獨挑管中閔案公開審理，公懲會說法似仍難服眾。

管案或許是社會矚目案件，但是因管案引爆的前教育部長吳茂昆被控盜用東華大學專利案，去年就被監察院通過彈劾、移送公懲會，當初吳茂昆案同樣鬧得沸沸揚揚，教育部長與台大校長的彈劾案，公懲會是否應以同一標準、視為社會矚目案件而公開審理？

以監院彈劾管中閔的事由，是他在政務官期間幫媒體撰稿領取的稿費，被視為違法兼職而彈劾時，當時已有不少爭議，以此案情節相較於其他政務官彈劾案，是否算重大，也不無疑義，唯一可確定的是，公開審理程序，可讓管中閔每次出庭都如同接受公審，不論最後結果為何，管爺是否適任台大校長的爭議，將持續被質疑。