不是局外人 大學選才要與新課綱連結

大學校院教務、校務經營主管聯席會議昨起一連兩天登場，圖為到場致詞的教育部次長劉孟奇。圖／教育部提供 分享 facebook

十二年國教新課綱八月上路。教育部次長劉孟奇昨天說，多元入學是希望替大學找到好人才，但也強調新課綱和考招連結很強，「大學不是局外人」，大學考招要更嚴謹，並落實招生專業化。高教端說，會對國教新課綱有足夠了解，找到最適合的學生。

大學校院教務、校務經營主管聯席會議昨天舉行，劉孟奇致詞時說，多元入學就是替大學找到更多元的好人才，同時也影響高中教什麼、學生學什麼，和過去只有單一聯考制度時大大不同。

劉孟奇還說，新課綱和考招連結很強，大學考招制度更要嚴謹，新課綱上路後，大學須讓外界知道如何推動招生專業化，大學的實施成效對新課綱落實有決定性影響。

教育部說，為讓大學招生更專業化，會擴大補助各大學成立招生專責單位，每校每年可獲得一五○萬元至二五○萬元補助，本學年補助學校擴大到卅校，預計下學年時，所有以個人申請為主要招生管道的學校，都須設置招生專責單位。

「大學老師也要了解新課綱。」義守大學副校長周兆明說，新課綱必修八個領域中，只有四個領域可用紙筆測驗，加深加廣選修課程學分數更有一百多個。如果大學考招不重視，新課綱要在高中端落實會很困難。大學如果重視新課綱，可透過個人申請看到孩子的興趣性向與報考校系是否吻合。

政大教務長賴宗裕也說，過去是考試引導教學，未來大學端也要引導高中生改變學習、修課模式，像是明定各系組招生評量尺規、選才標準，例如心理系會列入助人能力、領導能力等，在升學端激勵志趣相投的高中生主動修習相關選修課。

賴宗裕說，過去大學教師以為高中只教國、英、數，與大學所學無關，但隨著新課綱上路後，高中降必修學分、增多元選修學分，大學教師也要讀懂新課綱精神，未來的學習歷程檔案才能發揮功效。政大也邀請高中校長來校內解說新課綱內容，要求各系主任、承辦招生業務的助教須出席，讓高教與國教現場接軌。