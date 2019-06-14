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結合中信資源 中金院「職訓中心」開辦金融營隊

2019-06-14 00:00文／ 中信金融管理學院

中信金融管理學院建置金融職訓中心，讓同學在仿真銀行環境中學習銀行業務。 圖／中信...
中信金融管理學院建置金融職訓中心，讓同學在仿真銀行環境中學習銀行業務。 圖／中信金融管理學院 提供
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體驗真正的銀行櫃員生活，了解金融產業的實際作業，中信金融管理學院舉辦「職訓中心營隊」，結合產學夥伴中國信託資源，邀請銀行、證券、保險業師，針對金融業新進人員所需的初階技能進行培訓，第一階段以銀行經常性紙本作業流程操作為主，開放中金院的學生報名參加，許多同學都是首次接觸紙本作業，直呼非常新鮮；透過業師悉心指導，也感受到銀行人員充滿溫度感的服務。

中國信託銀行台南區域中心謝孟君襄理(右二)教中金院學生展鈔及綁鈔。 圖／中信金融...
中國信託銀行台南區域中心謝孟君襄理(右二)教中金院學生展鈔及綁鈔。 圖／中信金融管理學院 提供
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「中金院的職訓中心不只是校園銀行，更規劃證券、保險等課程，讓學子有全方位的金融學習」，主導的中金院副教務長林哲弘表示，職訓中心是以實體銀行為模型去建置，共有4間貴賓理財VIP室，除了提供職訓中心營隊使用外，亦是職場模擬面試場地和履歷健診室，此次的營隊則先安排一般性的銀行、證券和保險的初階業務學習，包含銀行最常見的展鈔、綁鈔、和使用點驗鈔票機；以及如何分辨零錢真偽及加減支票金額練習等。不少同學從未數過這麼多鈔票，第一次展鈔都超緊張，但經由業師指導後都能順利完成，學員直呼「實際做沒有看起來簡單」；還有教授高低櫃業務、如何操作股票買賣、保險核保及理賠業務等，經過一整天的扎實訓練，同學們大讚這是CP值最高的金融營隊。

中金院希望透過職訓中心的營隊，幫助學生逐步熟悉金融界的實務作業。 圖／中信金融管...
中金院希望透過職訓中心的營隊，幫助學生逐步熟悉金融界的實務作業。 圖／中信金融管理學院 提供
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中信金融管理學院校長施光訓表示，希望透過職訓中心的營隊，幫助學生逐步熟悉金融界的實務作業，畢業後能順利產學接軌。未來，中金院的職訓中心將推行「認證機制」，每學期開設兩梯次營隊，每梯次24名學員，學員分4組進行全天金融實作課程，學成後擇日辦理個案抽選實作，通過者測驗學生，中金院教務處即頒發「職訓中心營隊證明文件」，此認證文件將作為中金院評選在校生暑期海外見習、暑期中國信託實習及未來就業的重要參考依據。課程上也會逐步加入法令遵循、內部控制、風險管理等專業訓練課程，及職場自我成長、溝通領導、創新思維等各類多元課程，為中金院的學生補充最in的硬實力，在就業職場上取得競爭優勢。

職訓中心首屆金融營隊，邀請中國信託銀行台南區域中心襄理謝孟君(右一)、台灣人壽台...
職訓中心首屆金融營隊，邀請中國信託銀行台南區域中心襄理謝孟君(右一)、台灣人壽台南分公司協理李進發(右二)及中國信託綜合證券永康分公司協理黃漢政(左一)授課，並與中金院副教務長林哲弘(左二)合影。 圖／中信金融管理學院 提供
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中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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