第二外語學習夯，在臺師大「愛上韓語學習」

2019-06-12 12:19 文／ 臺師大進修推廣學院



第二外語學習夯，隨著韓劇的風靡、追劇的潮流，許多人的第二外語優先選擇韓語，學習韓語的魅力更是不容小覷，而在臺師大進修推廣學院韓語系列課程，有著10年以上屹立不搖的教學品牌，專業的韓語教學，吸引著無數學子。

近期針對10月韓語檢定考，臺師大進修推廣學院提供「TOPIK I」、「TOPIK II」準備班，幫助您了解TOPIK試題類型，大量分析考題，並集中攻略考試常出的文法與詞彙，密集練習解題及書寫，包括歷屆考古題及模擬考題、作文。同時，在老師系統性教學及戰略性的學習幫助下，幫助學生在短時間內通過目標等級考試，快速提升韓語實力。

臺師大進修推廣學院除了聘請專業師資，在韓語課程教學上，從基礎發音開始，穩扎穩打累積基本實力，在課堂上不時注入旅遊實用會話，藉由學生們的對話練習與互動切磋，增進口說會話能力。該學院更開設韓語檢定班，透過老師的分析與密集的練習，過通檢定前往韓國遊學，已經許多學生的圓夢捷徑。夏季班還有韓式烹飪課程，讓學生從中了解韓國飲食文化、韓國家常菜、韓國生活會話，藉由輕鬆體驗的課程，更貼近韓國文化，在學習的過程中，也是可以充滿歡笑又療癒的好時光。

目前臺師大進修推廣學院，除了韓語課程之外，亦開設英語、日語、東南亞語(泰.越)、歐語(德.西.法.義)等語言課程，提供更多元的第二外語選擇。針對國中、高中生以上的大學程式設計先修班，讓小孩贏在起跑點上。除此之外，還有商業管理、PS等電腦設計課程，提供給上班族在下班後學習第二專長。面對台灣人口日漸高齡化的現象，該學院特別為50歲以上的「高年級生」，規劃了茶道、銀髮族的藝術治療、長照芳香照護等課程，實現終身學習。另外，對於喜歡藝術類型的課程，提供了素描、水彩、油畫、版畫、蠟彩，以及夏季班限定的色鉛筆時尚插畫，還有其他的運動健身、心靈成長等多樣化課程。

更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網

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