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3小時讓廚餘、動物排泄物變黃金！ 70歲老教授做到了

2019-06-12 09:47聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
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一直以來，禽畜糞便、廚餘等有機廢棄物，多是送到堆肥場製成肥料。但堆肥場占地不小，加上過程中產生的惡臭，往往成為眾矢之的。年屆70的中研院院士楊秋忠，畢生研究土壤，研究出三小時讓有機廢棄物轉化為有機質肥料的技術，獲得投資者青睞，去年底創設地天泰農業生技，正在翻轉動輒三至六個月的堆肥流程。

70歲的楊秋忠，這一生，超過40年都在跟土壤「打仗」。

他，是中央研究院院士，也是中興大學土壤環境科學系中興講座教授。1980年結束在美國夏威夷大學的博士後研究，返台任教至今。

他的著作《土壤與肥料》，是植物、土壤科學界經典

一般人聽到楊秋忠的名字，或許有點陌生，但他所寫的《土壤與肥料》，印了九版三刷，翻譯成英文、韓文與馬來文，可說是植物學、土壤科學界的「聖經」。

這本書，也讓全宇生技董事長彭士豪，從一個只懂電機的門外漢，轉身成為馬來西亞微生物複合肥料的龍頭，2018年繳出近27億台幣的營收，並年年創下新高。

「他們要我寫新的（版本），但我很忙，沒時間寫啊！」早已到退休年紀的楊秋忠說，但每天仍是早上8點進實驗室，下午6點離開，日復一日，醉心於畢生研究的土壤。

現在，讓楊秋忠忙得不可開交的，不只實驗，還有他的新事業。

去年7月底，他花了十年心力，讓廚餘、動物排泄物等有機質廢棄物，在三小時內，轉化成有機質肥料的技術，獲得鑽石生技、馬來西亞完美集團（Mega Investment Group）、富邦創投等單位的3億元資金，成立「地天泰農業生技」，也是科技部價創計畫（新型態產學研鏈結計畫）第一個成功出場的案例。

科技部今年4月公布的2019年十家最酷新創公司，地天泰也名列其中。

「這是我的第四場戰役。」說起話總帶著笑容的楊秋忠細數，第一場戰役，是他的博士論文，研究豆科牧草、禾木科牧草的相剋問題；第二場戰役，是他返台任教後，推廣微生物肥料，一路推動相關管理法規從無到有。

圖／遠見提供
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他大力推動微生物肥料、管理法規從無到有

那個年代，化學肥料在台灣正大行其道。許多農民用過化肥後，如獲至寶，對其在作物生長、防蟲的顯著效果著迷，家家戶戶都用。（延伸閱讀：賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

但，楊秋忠發現，土壤長期接觸化肥、農藥，會導致地力衰退，病蟲害將不減反增，連帶提高化肥用量。

好比一塊田，原本只要施用一包化肥，十年後可能得用兩包，長期下來形成惡性循環，不只作物歉收，還可能面臨糧食危機。「就像你的腸胃不好，吃再多東西（營養）也是流失。」他比喻。

當時只有30多歲的他，提出應重視微生物對土壤的影響，或有機會替代化肥。但，除了已證明固氮功效的根瘤菌，學界仍普遍質疑對微生物的功能，「怎麼可能微生物這麼小能當肥料？」不少前輩潑了他冷水。

坐而言不如起而行。23年前，楊秋忠與其他九名各自研究土壤物理、土壤化學等領域的教授合作，在農業試驗所位在台中霧峰的一塊農田，劃分成28塊小區，搭配20種肥料組合，種植玉米、水稻，以作物產量、土壤中的有機質為指標，判斷哪種組合養出的土壤最肥沃、強健。

計畫進行到第三年，有一半教授退出，「到了第九年，剩我一個撐到現在。」這項至今仍被楊秋忠視為「第一優先」的計畫，確實證明他早先提出的見解，也是許多台灣大學研究生的實驗參考田區。

根據實驗結果，單用有機肥、化肥與有機肥並用的土壤，產量表現優異且酸鹼值維持在5至6之間；單用化肥的土地，酸鹼值從5降到4，且愈來愈酸，施用再多肥料，作物也很難長得好。（延伸閱讀：發現土壤的力量，不施肥也種出健康作物）

「剛開始，有機肥贏不過化學肥料，20年下來，就開始有抗衡了。我的結論是，有機質肥料可取代化學肥料。」楊秋忠認為，只要養好土壤，不用化肥照樣能種出質量兼具的作物。接下來，他還要繼續研究這塊陪了他20多年的田區，「有一天再找九個老師檢查這塊土。」

圖／遠見提供
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他花十年心力，讓有機廢棄物三小時變有機肥

楊秋忠的第三場戰役，則是地天泰的核心技術。一般來說，廚餘、禽畜糞便等有機廢棄物，多數都運到堆肥場製成肥料。過程中，藉由微生物發酵，必須不停翻攪、噴水，提供空氣，維持適當溫濕度，才能讓微生物順利繁殖、分解廚餘。

然而，微生物繁殖要時間，這段處理流程往往需耗時三至六個月，才能充分腐熟；且由於製肥需要翻攪，除了要有廣大空間堆置有機廢棄物，更衍生出令民眾反感的惡臭。不少堆肥場在民眾抗議下面臨停工、關廠命運。

楊秋忠煞費苦心，分析有機廢棄物的發酵過程後，發現其轉化為肥料的關鍵是酵素，並非微生物。花了近兩年時間，他終於找出關鍵菌種與酵素。「傳統堆肥，像派兵去打仗，我們（酵素）是飛彈，直接打要害就好了！」他如此形容。

這項技術，是在穩定控制的環境下餵養微生物，萃取出酵素，加上讓肥料定型的配方，就能取代傳統堆肥法；在設備中投入有機廢棄物，加入酵素，無須翻攪，就能製成有機肥，且無臭味。整台設備占地僅傳統堆肥場的十分之一。

楊秋忠坦言，堆肥過程從三個月縮短到三小時，讓他備受質疑，也有人說他「騙肖欸」（台語）。但，就像他花了20多年，證明微生物肥料的效果，他也做了田間試驗，用數據說服反對者。

試驗結果指出，地天泰生產的有機肥，與利用傳統堆肥種出的葉萵苣大小幾乎一樣；不僅如此，熟廚餘快速處理製成的有機肥加上減半的化肥，作物表現也比全化肥更佳。

拿著試驗數據，楊秋忠要打的第四場戰役，就是推廣與實踐，這也是他決定成立地天泰的關鍵。攻讀植物育種與遺傳的兒子楊禮亘，也加入了他的團隊。

「土地是借子孫的來用，不是老祖宗傳下來給我們。」讓楊秋忠念茲在茲的，還是我們生長的這片土地。他強調，土壤中還有許多成分是待解之謎，而這些成分很有可能與人類健康息息相關，「只要人類在，不可能無土栽培。」

在接下來的歲月中，楊秋忠將持續研究土壤，探索未知的領域。畢竟，人生七十才開始。

楊秋忠

出生：1948年

現職：中央研究院院士、中興大學土壤環境科學系中興講座教授

經歷：中興大學副校長 學歷：美國夏威夷大學農藝及土壤學博士、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學植物系學士

（作者／蔡立勳 攝影／賴永祥 本文出自2019.06.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

生技馬來西亞廢棄物院士廚餘

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