博士生學以致用 提高新藥吸收效果

2019-06-11 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



少子化致大學教職減少，教育部成立博士級研發人才培育支持系統，至今有554名博士生加入，讓博士生畢業前就能結合所學與產業需求。23歲生化博士生李佳穎透過計畫與藥廠合作，運用研究成果提升生新藥的生物可利用率，讓人類和動物都更好吸收。

教育部政務次長劉孟奇表示，隨社會環境變遷，社會對博士的需求還在，只是要從教職轉向產業界和非營利組織，學校培育博士的方式也和過去不同。

教育部先後在103學年度推動「產學合作培育博士級研發人才計畫」，107學年推出「大學產業創新研發計畫」。高教司科長李惠敏表示，產學合作培育博士級研發人才計畫提供學生每人20萬元獎助學金，五年共407名博士生參與；大學產業創新研發計畫則是以教師研究團隊為申請單位，教育部擇優補助學校研究經費，一年即吸引147名博士生加入。

台灣大學博士生李佳穎，目前就讀台大生化博士班一年級。她研究藥物遞送系統，並與藥廠合作，將藥廠已經開發、卻無法溶解於水的藥物，搭載她參與研發的奈米粒子藥物載體，提升藥物的生物可利用率。

李佳穎說，她在接觸產研計畫前，完全不想在台灣念博士。教育部計畫的誘因是讓她跟產業接觸，能夠直接跟產業面對面溝通，了解他們的需求。

中山大學人力資源管理產學菁英博士生蕭崴仁說，台灣聘用人資管理博士的企業少，但博士能協助企業做全盤的人力資源系統規畫，發揮所長於解決問題，並分享智慧。他的指導教授曾問他「真的要讀博士嗎？博士不只是辛苦而已，是痛苦。」他表示，年輕時先選擇痛苦是很幸福的事。

蕭崴仁已協助醫材業、營造業建立人才系統，日前也因應中國大陸福建等地區對台灣人才的需求，投入當地一家高端衛浴公司建立實習計畫。他表示，台灣中小企業面臨找尋基層員工和技術人才的瓶頸，最需提升招募策略，頻繁與年輕人溝通企業文化，同時也要積極與學校建教合作，趁早綁定合適人才。