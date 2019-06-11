親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

超夯打卡書店，是「房地產炒作」的新寵？

影／遊客踩踏海龜劣行全都錄 小琉球依野保法送辦首例

博士生學以致用 提高新藥吸收效果

2019-06-11 14:32聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

少子化致大學教職減少，教育部成立博士級研發人才培育支持系統，至今有554名博士生加入，讓博士生畢業前就能結合所學與產業需求。23歲生化博士生李佳穎透過計畫與藥廠合作，運用研究成果提升生新藥的生物可利用率，讓人類和動物都更好吸收。

教育部政務次長劉孟奇表示，隨社會環境變遷，社會對博士的需求還在，只是要從教職轉向產業界和非營利組織，學校培育博士的方式也和過去不同。

教育部先後在103學年度推動「產學合作培育博士級研發人才計畫」，107學年推出「大學產業創新研發計畫」。高教司科長李惠敏表示，產學合作培育博士級研發人才計畫提供學生每人20萬元獎助學金，五年共407名博士生參與；大學產業創新研發計畫則是以教師研究團隊為申請單位，教育部擇優補助學校研究經費，一年即吸引147名博士生加入。

台灣大學博士生李佳穎，目前就讀台大生化博士班一年級。她研究藥物遞送系統，並與藥廠合作，將藥廠已經開發、卻無法溶解於水的藥物，搭載她參與研發的奈米粒子藥物載體，提升藥物的生物可利用率。

李佳穎說，她在接觸產研計畫前，完全不想在台灣念博士。教育部計畫的誘因是讓她跟產業接觸，能夠直接跟產業面對面溝通，了解他們的需求。

中山大學人力資源管理產學菁英博士生蕭崴仁說，台灣聘用人資管理博士的企業少，但博士能協助企業做全盤的人力資源系統規畫，發揮所長於解決問題，並分享智慧。他的指導教授曾問他「真的要讀博士嗎？博士不只是辛苦而已，是痛苦。」他表示，年輕時先選擇痛苦是很幸福的事。

蕭崴仁已協助醫材業、營造業建立人才系統，日前也因應中國大陸福建等地區對台灣人才的需求，投入當地一家高端衛浴公司建立實習計畫。他表示，台灣中小企業面臨找尋基層員工和技術人才的瓶頸，最需提升招募策略，頻繁與年輕人溝通企業文化，同時也要積極與學校建教合作，趁早綁定合適人才。

教育部高教少子化實習

相關新聞

博士生學以致用 23歲李佳穎提高新藥吸收效果

2019-06-11 12:23

女教授變多 10年增5個百分點

2019-06-11 00:04

武漢楚才盃放榜 台灣1060人獲獎

2019-06-10 18:01

大考開放用計算機？家長：要確保不加劇城鄉差距

2019-06-10 00:16

大考開放用計算機？教部：盼下半年定案

2019-06-10 00:12

8月上路的新課綱首教計算機 大考能不用？

2019-06-10 00:08

升學考數學科能否開放用計算機？ 教部：最快九月定案

2019-06-09 22:16

樂齡學習補助新制 首度納入「高齡自主學習團體」

2019-06-09 15:54

為助學生探索生涯 老師拜訪職人

2019-06-09 13:14

新課綱生涯規畫改必修 師資拉警報

2019-06-09 13:14

教團：新南向呷緊弄破碗 盼2+i專班起死回生

2019-06-09 13:06

教育部推二技專班 科大盼穩定補助

2019-06-09 13:05

教團籲：課徵資本利得稅 增加高教經費

2019-06-09 12:29

如何起死回生？教團：新南向急就章「呷緊弄破碗」

2019-06-09 10:29

【即時短評】全盤皆輸？ 變調的教育新南向 讓台灣丟臉

2019-06-09 10:23

108高中新課綱生涯規畫改必修 師資拉警報

2019-06-09 10:02

國中教育會考成績 6月10日寄發並開放查詢

2019-06-08 09:36

義國教授示範幼兒遊戲教材 123木頭人也能促進認知發展

2019-06-07 10:53

陳彥博淚灑午夜電影院後 教長潘文忠深夜亮票根相挺

2019-06-07 10:19

校長室變圖書館 孩子愛上閱讀

2019-06-07 00:13

獨／陽明交大條款？ 教部擬修大學合校新制

2019-06-06 22:54

小一必修 東南亞語培訓2千師資

2019-06-05 23:52

新住民二代學生已31萬人 這縣占比最高達2成7

2019-06-05 23:06

世界環境日 潘文忠籲向這片土地學習

2019-06-05 18:37

借名宣傳用完即丟？ 北藝大張娟芬傳「被做掉」

2019-06-05 13:52

林姿妙表揚總統教育獎學生 大讚逆境向上典範

2019-06-04 13:24

孩子問題不能再等 少事法修正學校責任更大

2019-06-04 12:39

國防部暑期戰鬥營超夯 近七千人報名爭二千多名額

2019-06-04 12:06

狗兒穿戴學士服帽拍畢業照 狗學校校長難忘

2019-06-04 10:22

暫無學校申請調漲學雜費 私校：應增補助 非一味凍漲

2019-06-03 23:52

台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52

十二年國教家長聯盟 監察院舉發教育部疑利益輸送

2019-06-03 15:04

「待用課程」 幫偏鄉找來藝術家

2019-06-02 23:42

科學班變相淪升學班遭詬病 教部修法納入法制規範

2019-06-02 21:06

新北國小暨幼兒園教師甄選 教師開缺608名全國之冠

2019-06-02 15:19

教育部修法 科學班納入實驗教育相關法令規範

2019-06-02 10:33

海外度假打工正夯！ 快來參加教育部的宣導會

2019-06-02 09:42

中信金管學院首屆畢生 「百分百就業」

2019-06-01 23:46

南投SUPER教師 科學營教過1.4萬人

2019-06-01 23:42
看更多

熱門文章

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

2019-06-10 18:38

國中會考／免試超額比序太複雜 各區比較一次搞懂

2019-06-10 22:53

國中會考／成績出爐 專家分析：建中北一女門檻約34分

2019-06-10 16:05

國中會考╱低收戶不曾補習 她拿到5A9+可望錄取武陵高中

2019-06-10 18:58

國中會考╱屏縣5C比例下降 5A++有16人

2019-06-10 17:45

國中會考╱數學非選題敗在文字理解 考生被「多一倍」難倒

2019-06-11 00:42

北角網紅學校假日過後變浩劫 學校：觀光別忘帶公德心

2019-06-11 09:01

國中會考╱作文「青銀共居」 他寫隔代教養經歷獲滿分　

2019-06-10 17:07

國中會考／上課偷看哈利波特 她作文5級分可望上台中女中

2019-06-10 15:26

國中會考╱她跳熱舞、美術好又會演講 會考5A++還獲榜首

2019-06-10 18:11

國中會考╱雲縣男狀元寫作6級分 最愛參加作文比賽和閱讀

2019-06-10 18:34

國中會考╱斷開網路 花蓮三位國中生會考5A++進資優班

2019-06-10 17:48

麻豆真理大學最後一次畢業典禮 校方：未來滾動式轉型

2019-06-10 22:00

國中會考╱偏遠學校會考捷報發獎學金 5A學生：帶爸媽吃頓好料

2019-06-10 16:05

國中會考／中興國中47人拿5A冠全縣 集集國中靠她刷新校紀錄

2019-06-10 22:36

國中會考╱今發成績單 彰化縣滿級分且作文滿分共8人

2019-06-10 17:47

學生學系齊畢業 真理大學麻豆校區另類球敘感傷

2019-06-10 21:46

國中會考╱談青銀互利 北市龍門國中兩學生獲選寫作六級分

2019-06-10 18:31

會考作文／作家點評全國範本 要拿六級分這三步驟必勝

2019-06-10 22:47

國中會考／英文科偏易仍3成考生拿C 補教師覺意外

2019-06-10 17:12

國中會考／新港國中兩名學生5A++作文滿級分 嘉義縣榜首

2019-06-10 18:18

國中會考╱新住民媽媽讀書兒子當小老師 母子同時國中畢業成佳話

2019-06-10 18:55

國中會考╱竹市三民國中弱視生 獲5A10+佳績

2019-06-10 15:47

國中會考╱脊柱裂開刀10多次克服障礙痛苦 楊允中上武陵

2019-06-10 17:44

國中會考／高中校長：會考「減C」有成 英數雙峰仍在

2019-06-10 20:51

留「住」老師的心 1.8億恆春公教宿舍明年完工

2019-06-11 10:16

國中會考╱台東育仁學生成績5A比率達2成 全縣最高

2019-06-10 19:39

澎縣成功國小僅1人畢業 包辦20個大小獎項

2019-06-10 19:26

「筆記公主」國中會考36滿級分 影片分享同學喊神人

2019-06-11 12:58

穿上自己染製的藍衫走秀 這所小學畢業典禮不一樣

2019-06-10 18:16

國中會考╱「待加強」比率創新低

2019-06-11 00:42

國中會考╱家境清寒沒補習 她靠晚自習假日苦讀拿下好成績

2019-06-10 20:17

博士生學以致用 23歲李佳穎提高新藥吸收效果

2019-06-11 12:23

國中會考╱高分群多 建中北一女門檻估34分

2019-06-11 00:30

女教授變多 10年增5個百分點

2019-06-11 00:04

國中會考╱國文寫作 志工經驗拿到滿分

2019-06-11 00:42

4.9萬指考生注意！6月18日開放查詢考場

2019-06-11 13:18

國中會考╱錄取額多過會考生 人人有校讀

2019-06-11 00:12

國中會考╱拚好高中 不能只看會考成績

2019-06-11 00:04

選填志願 27日截止／掌握3原則 「有報就有學校」

2019-06-10 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top