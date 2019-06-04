親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進高中特搜
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

餘音繞樑在康橋 小學部音樂會讓人耳目一新

2019-06-04 13:38聯合線上 文／林煥堯 提供

6/1(六)下午，美妙的音樂聲在康橋國際學校新店青山校區響起，不論是合唱聲、管樂聲、弦樂聲、還是管絃樂聲，都讓在場的觀眾聽得如癡如醉。小學部2019年度音樂會，由中、高年級總計204位學生合力接棒演繹出一首首動人的樂音。一開場就由合唱團率先獻聲，動聽的「隱形的翅膀」透過合唱團孩子溫馨動人的歌聲傳遞出正向力量，將最純粹感動人的旋律傳至觀眾的耳畔縈繞，揭開最美的音樂饗宴序幕。

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供
分享

當日康橋學生演出近25首曲目，不論是現下的流行歌曲、校園民謠傳奇或古典交響樂等，都在音樂會中完美呈現，為了這一場演場會，康橋小學部學生更要求老師指導挑戰更深更廣的曲目，期望讓在場的聽眾都能感受到大家對音樂的熱愛執著。

康橋國際學校青山校區校長許銘欽表示，小朋友成長的階段是很辛苦的、很精彩的、很需要大人的陪伴的，從今天的演奏就可以看到孩子的成長歷程從儲備團、預備團、代表團，一點一滴地慢慢成長，然後逐漸展翅高飛。在這成長的過程中，有一件很重要的事，就是「專注」，做任何一件事情都要專注，過程中孩子將會體會到許多。康橋的教育理念是期待將來康橋的每一個孩子都可以朝著自己的專長、興趣發展，所以在的過程中希望孩子的學習方法是適合自己的，學習的內容是自己喜歡的，這樣孩子將會更了解自己、更相信自己，未來也會有更好的發展。

康橋重視學生多元發展，讓學生依照自己的興趣選擇才藝喜好，熱烈提供學生發揮才藝表演舞台，此次年度音樂會的表演學生，正是由來自參加學校社團所組成的合唱團，以及管、弦樂分別代表的儲備團、預備團及代表團。同學平時利用課間及課後社團進行團練，從初期學音樂對樂器發聲的懵懂了解，到現在能擁有精湛敏感的掌握度，苦練多時，將每次演出累積成經驗值，每每齊心打造不同反響的演出效果，促使同儕間互相勉勵成為進步的動力，近年來更屢獲佳績，於107學年度參加新北市學生音樂比賽，更拿下多項傲人的成績表現，如管樂團榮獲第三區優等第三名，弦樂團榮獲第三區優等第四名，合唱團榮獲第三區優等第四名，都展現出康橋的藝文教育成果。

圖／康橋 提供
圖／康橋 提供
分享

☯ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即挑戰 ☯

相關新聞

孩子問題不能再等 少事法修正學校責任更大

2019-06-04 12:39

國防部暑期戰鬥營超夯 近七千人報名爭二千多名額

2019-06-04 12:06

狗兒穿戴學士服帽拍畢業照 狗學校校長難忘

2019-06-04 10:22

暫無學校申請調漲學雜費 私校：應增補助 非一味凍漲

2019-06-03 23:52

台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52

十二年國教家長聯盟 監察院舉發教育部疑利益輸送

2019-06-03 15:04

中金院首屆畢業生就業百分百 錄取MA年薪百萬

2019-06-03 09:41

「待用課程」 幫偏鄉找來藝術家

2019-06-02 23:42

科學班變相淪升學班遭詬病 教部修法納入法制規範

2019-06-02 21:06

新北國小暨幼兒園教師甄選 教師開缺608名全國之冠

2019-06-02 15:19

教育部修法 科學班納入實驗教育相關法令規範

2019-06-02 10:33

海外度假打工正夯！ 快來參加教育部的宣導會

2019-06-02 09:42

中信金管學院首屆畢生 「百分百就業」

2019-06-01 23:46

南投SUPER教師 科學營教過1.4萬人

2019-06-01 23:42

唐詩宋詞難不倒 林燈詩文背誦冠軍笑拿獎金2萬

2019-06-01 14:55

教師資格考登場 逾9000人報名到考率九成五

2019-06-01 13:55

布袋戲偶開口撂英文 語言教學場域多元、樣態豐富

2019-05-31 16:29

補償金回復提案遭擋 全教總批歧視在職公教

2019-05-31 14:33

留學獎學金 205人錄取

2019-05-31 14:32

博士生獎助計畫上路 科研第一哩路更順暢

2019-05-31 12:37

留學獎學金錄取205人 最高補助美金3萬元

2019-05-31 12:11

聽到韓國瑜「市長獎」惹議…為何尷尬的卻是這些前輩？

2019-05-31 10:00

及人中學全國惟一「簽約保證直升頂尖大學」

2019-05-31 09:56

管中閔條款惹議 教長：尊重大學自主

2019-05-31 00:07

教部修法訂「管中閔條款」惹議 台大終於回應了

2019-05-30 23:02

國中會考被指涉抄襲 心測中心：各版本都有的內容

2019-05-30 16:48

陳良基鼓勵學生投入科學 提醒看福七發射直播

2019-05-30 14:40

台大校長遴選／陳維昭：當過2任 被說成萬年遴委

2019-05-30 00:19

國立大學校長遴選修法 被指管中閔條款

2019-05-30 00:14

解散大學校長遴委會首度入法 學者：教部腳痛醫腳

2019-05-29 23:39

校務會議可解散校長遴委會? 清大校長：只會爭議不斷

2019-05-29 23:38

要求教師「臉友需逾500人」 科大行銷惹議

2019-05-29 23:38

校務會議可解散遴委會? 學者：教育部對大學愈綁愈緊

2019-05-29 22:52

校長遴選走回頭路 袁孝維：惡質選舉文化恐侵入校園

2019-05-29 22:49

斥教部修法侵犯大學自治 洪泰雄：校長官派算了！

2019-05-29 22:46

陳維昭：大學校長遴選修法矯枉過正 教部管太多

2019-05-29 22:46

獨／教部擬修法 國立大學校務會議可解散校長遴委會

2019-05-29 22:45

教育部推85210健康密碼 國小生肥胖率降至2成7

2019-05-29 19:28

老師難為…當網紅行銷 臉友需500人

2019-05-29 14:30
看更多

熱門文章

別當自己世界中心！台大教授送畢業生4護身符

2019-06-03 17:23

新二代為罹癌母讀台大藥學系 藥廠老闆感動助學

2019-06-03 20:23

二技技優入學招生今放榜 分發錄取率88.57％

2019-06-03 16:34

要私校調薪又不增補助 世新校長：台灣高教集體沉淪

2019-06-03 18:01

遇選舉年 實踐校長：12所私大都不申請調漲學雜費

2019-06-03 18:02

學校導讀《穿裙子的男孩》 家長氣炸：請不要再混淆小朋友的性別

2019-06-04 12:51

義守大學雙聯學制升級版 花1年就能拿到英國名校學位

2019-06-03 17:16

十二年國教家長聯盟 監察院舉發教育部疑利益輸送

2019-06-03 15:04

興國高中「在地學」有特色 議員觀課也著迷

2019-06-04 11:26

南榮科大欠薪高層神隱 高教工會控退場政策只利於財團

2019-06-04 11:02

國防部暑期戰鬥營超夯 近七千人報名爭二千多名額

2019-06-04 12:06

南榮科大欠薪學校高層神隱 師生呼籲教育部介入

2019-06-04 10:47

會考生活英語／【校園篇】 入學考試

2019-06-04 08:33

少子化光華國小連2年唯一畢業生 獨領所有獎

2019-06-04 13:56

重要人文歷史 梁實秋故居重新開放

2019-06-03 21:11

台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52

狗兒穿戴學士服帽拍畢業照 狗學校校長難忘

2019-06-04 10:22

獨眼鬥士苦讀高中3年 今畢業獲頒「生命教育獎」

2019-06-03 23:27

文筆「了得」 楚才盃桃園六和中學國中部77人獲獎

2019-06-03 17:32

孩子問題不能再等 少事法修正學校責任更大

2019-06-04 12:39

林姿妙表揚總統教育獎學生 大讚逆境向上典範

2019-06-04 13:24

嘉中視障生永不放棄追夢 錄取清大、獲總統教育獎

2019-06-04 12:40

暫無學校申請調漲學雜費 私校：應增補助 非一味凍漲

2019-06-03 23:52

聯合畢業祝福禮／佛光祝福 高屏偏鄉生一起畢業了

2019-06-03 23:21

台大EMBA增設跨領域創業實踐課程 扮演創業孵化器角色

2019-06-04 11:18

立委憂性平教育遭扭曲 教育部：加強溝通

2019-06-03 17:20

勤益科大生仿清明上河圖 創巨型版畫融校景

2019-06-04 13:19

高中普通科大學考上美髮系 苦練參加國際賽奪冠

2019-06-03 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top