餘音繞樑在康橋 小學部音樂會讓人耳目一新

2019-06-04 13:38 聯合線上 文／林煥堯 提供



6/1(六)下午，美妙的音樂聲在康橋國際學校新店青山校區響起，不論是合唱聲、管樂聲、弦樂聲、還是管絃樂聲，都讓在場的觀眾聽得如癡如醉。小學部2019年度音樂會，由中、高年級總計204位學生合力接棒演繹出一首首動人的樂音。一開場就由合唱團率先獻聲，動聽的「隱形的翅膀」透過合唱團孩子溫馨動人的歌聲傳遞出正向力量，將最純粹感動人的旋律傳至觀眾的耳畔縈繞，揭開最美的音樂饗宴序幕。

圖／康橋 提供 分享 facebook

當日康橋學生演出近25首曲目，不論是現下的流行歌曲、校園民謠傳奇或古典交響樂等，都在音樂會中完美呈現，為了這一場演場會，康橋小學部學生更要求老師指導挑戰更深更廣的曲目，期望讓在場的聽眾都能感受到大家對音樂的熱愛執著。

康橋國際學校青山校區校長許銘欽表示，小朋友成長的階段是很辛苦的、很精彩的、很需要大人的陪伴的，從今天的演奏就可以看到孩子的成長歷程從儲備團、預備團、代表團，一點一滴地慢慢成長，然後逐漸展翅高飛。在這成長的過程中，有一件很重要的事，就是「專注」，做任何一件事情都要專注，過程中孩子將會體會到許多。康橋的教育理念是期待將來康橋的每一個孩子都可以朝著自己的專長、興趣發展，所以在的過程中希望孩子的學習方法是適合自己的，學習的內容是自己喜歡的，這樣孩子將會更了解自己、更相信自己，未來也會有更好的發展。

康橋重視學生多元發展，讓學生依照自己的興趣選擇才藝喜好，熱烈提供學生發揮才藝表演舞台，此次年度音樂會的表演學生，正是由來自參加學校社團所組成的合唱團，以及管、弦樂分別代表的儲備團、預備團及代表團。同學平時利用課間及課後社團進行團練，從初期學音樂對樂器發聲的懵懂了解，到現在能擁有精湛敏感的掌握度，苦練多時，將每次演出累積成經驗值，每每齊心打造不同反響的演出效果，促使同儕間互相勉勵成為進步的動力，近年來更屢獲佳績，於107學年度參加新北市學生音樂比賽，更拿下多項傲人的成績表現，如管樂團榮獲第三區優等第三名，弦樂團榮獲第三區優等第四名，合唱團榮獲第三區優等第四名，都展現出康橋的藝文教育成果。