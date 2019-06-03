親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52聯合報 記者馮靖惠／台北報導

高教工會昨指台灣的大學學雜費，高居全球第十四。教育部說，各國高教有其發展脈絡且稅...
高教工會昨指台灣的大學學雜費，高居全球第十四。教育部說，各國高教有其發展脈絡且稅賦負擔不同，不宜直接用數字比較。 記者鄭超文／攝影
分享

台灣高教工會以全球人均GDP（國內生產毛額）前一百名國家的大學學雜費資料，參考經濟合作暨發展組織（OECD）出版「教育概覽」的計算方式，以購買力平價校正換算一學年平均學雜費，發現台灣的大學學雜費高居全球第十四。

教育部回應說，各國高教有其發展脈絡且稅賦負擔不同，學費高低不宜直接用數字比較。

高教工會昨公布全球大學學費排行榜，台灣學雜費換算後平均一學年六二一八美元（約新台幣十九萬元），高於各國平均三○五五美元（約新台幣九萬元），排第十四名。全球前五名為塞席爾、黎巴嫩、卡達、新加坡、美國，鄰近的日本排第七，南韓排第九。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒說，台灣的大學學雜費在全球屬於昂貴的一端，這一百個國家中有廿個實施免學費政策，包括與台灣人均GDP相近的瑞典、德國、丹麥等國，值得教育部和支持學費自由化的大學校長借鏡。

高教工會說，教育部應正視高學費對貧窮青年造成的沉重負擔，不應讓任何一所學校調漲學雜費。教育部更應立即研議增加高教預算、調降學雜費的政策。

教育部高教司長朱俊彰說，各國學雜費收費高低，尚需考量其國家稅賦、高教發展歷程等因素，不宜去脈絡化比較。教育部在受理各大學申請調整學雜費，會避免從單一面向審議，亦即先衡酌消費者物價指數、每戶可支配所得、受雇員工薪資等影響，再就學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，進行通盤考量。

為協助大學發展，教育部會持續增加資源投入，以高教深耕計畫為例，一○八年增加十三億元、推動玉山計畫，投入七點五億元協助留攬才等。

高教深耕計畫教育部玉山計畫薪資瑞典

相關新聞

暫無學校申請調漲學雜費 私校：應增補助 非一味凍漲

2019-06-03 23:52

十二年國教家長聯盟 監察院舉發教育部疑利益輸送

2019-06-03 15:04

中金院首屆畢業生就業百分百 錄取MA年薪百萬

2019-06-03 09:41

「待用課程」 幫偏鄉找來藝術家

2019-06-02 23:42

科學班變相淪升學班遭詬病 教部修法納入法制規範

2019-06-02 21:06

新北國小暨幼兒園教師甄選 教師開缺608名全國之冠

2019-06-02 15:19

教育部修法 科學班納入實驗教育相關法令規範

2019-06-02 10:33

海外度假打工正夯！ 快來參加教育部的宣導會

2019-06-02 09:42

中信金管學院首屆畢生 「百分百就業」

2019-06-01 23:46

南投SUPER教師 科學營教過1.4萬人

2019-06-01 23:42

唐詩宋詞難不倒 林燈詩文背誦冠軍笑拿獎金2萬

2019-06-01 14:55

教師資格考登場 逾9000人報名到考率九成五

2019-06-01 13:55

布袋戲偶開口撂英文 語言教學場域多元、樣態豐富

2019-05-31 16:29

補償金回復提案遭擋 全教總批歧視在職公教

2019-05-31 14:33

留學獎學金 205人錄取

2019-05-31 14:32

博士生獎助計畫上路 科研第一哩路更順暢

2019-05-31 12:37

留學獎學金錄取205人 最高補助美金3萬元

2019-05-31 12:11

聽到韓國瑜「市長獎」惹議…為何尷尬的卻是這些前輩？

2019-05-31 10:00

及人中學全國惟一「簽約保證直升頂尖大學」

2019-05-31 09:56

管中閔條款惹議 教長：尊重大學自主

2019-05-31 00:07

教部修法訂「管中閔條款」惹議 台大終於回應了

2019-05-30 23:02

國中會考被指涉抄襲 心測中心：各版本都有的內容

2019-05-30 16:48

陳良基鼓勵學生投入科學 提醒看福七發射直播

2019-05-30 14:40

台大校長遴選／陳維昭：當過2任 被說成萬年遴委

2019-05-30 00:19

國立大學校長遴選修法 被指管中閔條款

2019-05-30 00:14

解散大學校長遴委會首度入法 學者：教部腳痛醫腳

2019-05-29 23:39

校務會議可解散校長遴委會? 清大校長：只會爭議不斷

2019-05-29 23:38

要求教師「臉友需逾500人」 科大行銷惹議

2019-05-29 23:38

校務會議可解散遴委會? 學者：教育部對大學愈綁愈緊

2019-05-29 22:52

校長遴選走回頭路 袁孝維：惡質選舉文化恐侵入校園

2019-05-29 22:49

斥教部修法侵犯大學自治 洪泰雄：校長官派算了！

2019-05-29 22:46

陳維昭：大學校長遴選修法矯枉過正 教部管太多

2019-05-29 22:46

獨／教部擬修法 國立大學校務會議可解散校長遴委會

2019-05-29 22:45

教育部推85210健康密碼 國小生肥胖率降至2成7

2019-05-29 19:28

老師難為…當網紅行銷 臉友需500人

2019-05-29 14:30

國家應投更多資源 教長：高職生是企業搶手貨

2019-05-29 14:29

冷眼集／高教、私校市場化 國家對策在哪？

2019-05-29 14:27

教團：教師招生績效決定續聘 學校公然違法

2019-05-29 14:23

要求教師當網紅行銷學校 教團批：不尊重教師尊嚴

2019-05-29 12:04
看更多

熱門文章

打臉大學 高教工會：台灣學費高居全球第14

2019-06-03 10:34

最強國小分校！ 學生數比主校多 卻僅有一名行政人員

2019-06-03 09:14

每學年27萬人揹學貸 窮大學畢業生淪「月光」族

2019-06-03 10:47

中原大學校長痛批：政府為選票 賤賣台灣高等教育

2019-06-03 11:23

別當自己世界中心！台大教授送畢業生4護身符

2019-06-03 17:23

澎湖小學生畢旅被拍裸照上傳 校方召開性平會議調查

2019-06-03 12:15

新二代為罹癌母讀台大藥學系 藥廠老闆感動助學

2019-06-03 20:23

二技技優入學招生今放榜 分發錄取率88.57％

2019-06-03 16:34

關西國小少棒隊全國賽奪冠 將赴日爭取世界冠軍

2019-06-03 14:42

要私校調薪又不增補助 世新校長：台灣高教集體沉淪

2019-06-03 18:01

遇選舉年 實踐校長：12所私大都不申請調漲學雜費

2019-06-03 18:02

義守大學雙聯學制升級版 花1年就能拿到英國名校學位

2019-06-03 17:16

台灣學費高居第14名 誰說大學學費太便宜？

2019-06-03 11:08

十二年國教家長聯盟 監察院舉發教育部疑利益輸送

2019-06-03 15:04

趁少子化 家長籲「私大公共化」

2019-06-03 14:11

高教工會：台灣的大學學費高居全球第14

2019-06-03 14:15

申請調漲學雜費17日截止 目前尚無大學申請

2019-06-03 10:34

讓「公主夢」成真 她的翻糖作品獲泰國廚藝挑戰賽銀牌

2019-06-03 13:08

大學調漲學費？藍委：先公開財務才能決定是否調漲

2019-06-03 13:12

高學費 青年面臨「月光」窘境

2019-06-03 14:11

弘光科大美髮系男學生 參加國際比賽得冠軍

2019-06-03 10:37

辦偏鄉雙語刊物計畫 瑞芳6國小生用雙語認識世界

2019-06-03 14:44

扛學貸 27萬人一身債

2019-06-03 14:11

文筆「了得」 楚才盃桃園六和中學國中部77人獲獎

2019-06-03 17:32

二技技優入學招生放榜 分發錄取率8成8

2019-06-03 12:21

重要人文歷史 梁實秋故居重新開放

2019-06-03 21:11

城市科大學生將歌仔戲變糕點 台灣戲曲「銀」向世界

2019-06-03 13:47

漲學費 目前尚無學校申請

2019-06-03 14:11

立委憂性平教育遭扭曲 教育部：加強溝通

2019-06-03 17:20

高中普通科大學考上美髮系 苦練參加國際賽奪冠

2019-06-03 21:11

台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52

暫無學校申請調漲學雜費 私校：應增補助 非一味凍漲

2019-06-03 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top