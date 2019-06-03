台灣學費排全球14？ 教部：各國稅賦不同

2019-06-03 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



高教工會昨指台灣的大學學雜費，高居全球第十四。教育部說，各國高教有其發展脈絡且稅賦負擔不同，不宜直接用數字比較。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台灣高教工會以全球人均GDP（國內生產毛額）前一百名國家的大學學雜費資料，參考經濟合作暨發展組織（OECD）出版「教育概覽」的計算方式，以購買力平價校正換算一學年平均學雜費，發現台灣的大學學雜費高居全球第十四。

但教育部回應說，各國高教有其發展脈絡且稅賦負擔不同，學費高低不宜直接用數字比較。

高教工會昨公布全球大學學費排行榜，台灣學雜費換算後平均一學年六二一八美元（約新台幣十九萬元），高於各國平均三○五五美元（約新台幣九萬元），排第十四名。全球前五名為塞席爾、黎巴嫩、卡達、新加坡、美國，鄰近的日本排第七，南韓排第九。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒說，台灣的大學學雜費在全球屬於昂貴的一端，這一百個國家中有廿個實施免學費政策，包括與台灣人均GDP相近的瑞典、德國、丹麥等國，值得教育部和支持學費自由化的大學校長借鏡。

高教工會說，教育部應正視高學費對貧窮青年造成的沉重負擔，不應讓任何一所學校調漲學雜費。教育部更應立即研議增加高教預算、調降學雜費的政策。

教育部高教司長朱俊彰說，各國學雜費收費高低，尚需考量其國家稅賦、高教發展歷程等因素，不宜去脈絡化比較。教育部在受理各大學申請調整學雜費，會避免從單一面向審議，亦即先衡酌消費者物價指數、每戶可支配所得、受雇員工薪資等影響，再就學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，進行通盤考量。

為協助大學發展，教育部會持續增加資源投入，以高教深耕計畫為例，一○八年增加十三億元、推動玉山計畫，投入七點五億元協助留攬才等。