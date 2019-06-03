中金院首屆畢業生就業百分百 錄取MA年薪百萬

2019-06-03 09:41 文／ 中信金融管理學院



勉學子莫忘初衷 永遠要有夢想和信仰

「我不想講大道理，我希望你們的未來一定要有夢想、要有信念信仰，別讓任何人改變你的初心」。中信金融管理學院創辦人辜仲諒勉勵畢業生莫忘初衷，勇敢追逐夢想，夢想是一個甜蜜的負擔，信念讓你活得有價值，有一天回首過去，就會發現自己成長很多，也成功了，「永遠別說你做不到」！

辜仲諒分享成長故事，勉勵畢業生永遠要有信念和夢想，別讓任何人改變你。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

媒合全壘打 畢業生百分百就業

中信金融管理學院今(1)日舉辦第一屆大學部畢業典禮，創辦人辜仲諒、董事長馮寄台和學校董事們，共同為畢業生送上祝福。學校以「公益為先，助弱扶優」的辦學理念希望Love for Youth，幫助優秀和具潛力的弱勢青年，透過教育一圓他們的台灣夢，辜仲諒強調這樣的使命感是受到阿嬤和父親辜濓松的啟發。曾經遭受政治冤獄的阿嬤，卻不曾心懷怨恨，讓他學會愛與包容；而長期為台灣經貿外交打拚的辜濓松，更用身教告訴他如何愛台灣，這些都成為他投入公益的動力。辜仲諒強調，即使有人跟他說反毒是吃力不討好的工作，但他想起阿嬤的話，「台灣是我們的國家，別人不做你更要做！」從此義無反顧投入。他還分享父親辜濓松說過的「董事長鸚鵡笑話」，提醒同學在職場上千萬不要裝懂，而是要「懂」得找人學習、找專業的人幫忙管理，這才是成功的方法。

中信金融管理學院辦學四年有成，辜仲諒得知，參與中國信託就業媒合的第一屆畢業生都能「百分百畢業即就業」，而且還有學生申請法金ACM計畫，順利挺進最後一關；更有績優生已經錄取MA儲備幹部，有機會年薪百萬起跳，讓他非常開心，還和畢業生相約在中國信託總部見面，他也期盼未來金融界的CEO，都是來自中信金融管理學院。

中信金融管理學院創辦人辜仲諒與畢業生合影。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook

國際多元化育才 學生讚「這是與眾不同的大學」

中信金融管理學院育成第一屆校友，施光訓校長感性表示，這些孩子就像自己的孩子，這四年來，學校獲得很多人無私幫助，希望學生能夠學習這樣的奉獻精神，施校長期許畢業生永保積極的學習態度與行動力，貢獻所學專業，造福社會，「學校永遠以你們為榮」。畢業生代表李佳穎也感謝學校栽培，讓她有機會到華頓商學院海外留學一年，站在巨人肩膀上看世界，四年來不斷打破設限、提升眼界，「這是所與眾不同的大學」！

畢業不是結束，而是追夢的開始！中信金融管理學院鼓勵優秀學子加入中金院大家庭，因應金融科技潮流，今年更成立人工智慧學系（AI系），個人申請錄取率僅35%；單獨招生自6月24日到8月9日接受報名申請。學校除提供豐富的獎助學金，爭取優秀青年加入，更有國際化教學環境和全臺唯一的ICRT校園分台英語課程，還導入FinTech、整合行銷溝通和AI應用知識，邀請中信高階主管業師授課，讓學生站上巨人的肩膀學習，落實學用合一，多元化產學資源，培育學生成為國際智慧金融家！

我們畢業了！中信金融管理學院首屆大學部畢業典禮，創辦人辜仲諒宣布首屆畢業生想工作的全部百分百就業。 圖／中信金融管理學院 提供 分享 facebook