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及人中學全國惟一「簽約保證直升頂尖大學」

2019-05-31 09:56文／ 及人中學

繁星進頂尖大學 精緻學校佔優勢，繁星錄取頂尖大學，就讀規模較小的學校是一大優勢。繁星重點比序項目為校排名，即使校排名相同，在規模不同的學校，同學也將獲得不同的繁星機會，此時就讀精緻學校更加有利。位在新北市新店區及人中學，擁有萬坪校園，環境優、師資優、搭配完整的輔導機制，及全國惟一的簽約保證直升頂尖大學，是家長學生的最佳安心選擇。

面臨108課綱 選校應以精緻特色教學為主，及人中學以「國際、雙語、品德、科技」為辦學特色，設有國中部與高中部，是為六年一貫安心學園。及人中學以「國際教育」為核心素養的校定必修，於108年5月25日「新北市新課綱課程博覽會」受到在場專家學者注目與青睞。

及人中學本位課程，從跨學科融入課堂學習，以素養導向為核心，打造多元探索課程。 圖...
及人中學本位課程，從跨學科融入課堂學習，以素養導向為核心，打造多元探索課程。 圖／及人中學 提供
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精緻多元的課程規劃，適性發展培養關鍵能力，及人中學是台灣最早實施國際教育與雙語教學的學校，從國中部到高中部，108課綱強調的「素養導向」的學習模式，早已是及人深耕多年的課堂風景！

在多數大雜燴學習模式的學校中，及人中學將課程設計與教學核心聚焦在「國際、雙語、品德、科技」四大方向，扣合多元選修、校定必修，從第二外語必修、程式語言課程、英文專題報告、多益加強課程、天文台實作課、太空科技學科中心......等精緻的三年學習規劃，讓學生同時「培養關鍵能力」與「發展多元能力」！

及人中學國際雙語教育，打造中外師協同學習環境，輔以多益加強課程、校內外英語營，培...
及人中學國際雙語教育，打造中外師協同學習環境，輔以多益加強課程、校內外英語營，培養說聽讀寫全方位英語能力。 圖／及人中學 提供
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及人中學祭出全台惟一「簽約保證直升頂大」方案，以個人化升學輔導機制，簽約保證直升頂尖大學，成為學子最安心的升學跳板，只要跟著及人的課程安排，保證三年後直升海內、外頂尖大學！

「及人有優質的師資與課程，再加上個人化升學輔導機制，所以我們有自信保證。」及人中學校長張素娟表示。透過導師、專任教師到輔導室及教務處共同建立的「個人化升學輔導機制」，能幫每位學生分析二到三年的學習歷程與學科能力，讓學生以自身優勢搭配最佳升學方案，邁向理想大學及科系。

108學年繁星推薦與大學申請先後放榜，及人學子已有九成順利進入台、清、交、成、政...等頂尖優質大學，再次締造亮眼的升學成果！

及人中學108大學繁星與申請錄取率高達九成，透過個人化升學輔導機制進入理想校系。...
及人中學108大學繁星與申請錄取率高達九成，透過個人化升學輔導機制進入理想校系。其中不乏台、清、交、成、政及日本兵庫縣立大學等海內外頂尖大學。 圖／及人中學 提供
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108課綱即將到來，及人中學，走在108課綱前面，打造國際移動力。張校長說明：「在及人中學，國中部與高中部的學生，個個活躍於社團、營隊、國際交流、校外實察，課程從教室延伸到校外，既累積豐富多元的學習歷程，也具備扎實的學科競爭力！」及人中學為打造學生的國際移動力，除了在國際、雙語相關課程完整規劃，更持續與海外大學簽訂升學MOU，拓展及人學子的升學管道，面對未來，學生將有更多的選擇權！同時也確保同學升學的競爭力。

及人中學國際姐妹交流活動，透過教育旅行、入班共學增進學生國際視野。及人學子享有及...
及人中學國際姐妹交流活動，透過教育旅行、入班共學增進學生國際視野。及人學子享有及人直升海外大學特別方案。 圖／及人中學 提供
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想瞭解及人中學有哪些精彩課程嗎？想知道及人中學特色教育嗎？歡迎參加6月1日、6月15日「108課綱生涯輔導講座暨高一新生說明會」。及人中學附設國中部，同步招生中。及人中學官網：http://www.cjsh.ntpc.edu.tw/ChiJen/
上網搜尋：及品教育及人中學

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