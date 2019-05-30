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台大校長遴選／陳維昭：當過2任 被說成萬年遴委

2019-05-30 00:19聯合報 記者章凱閎張錦弘陳宛茜／台北報導

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
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教育部預告國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案，除了校務會議有權解散遴委會惹議，草案也新增規定，在同一校擔任遴委最多只能連任一次，同樣引發正反不同意見。

根據預告草案，「同一人擔任同一學校之遴委會委員，以連續二任為限。」教育部人事處處長陳焜元說，遴委過去不設任期上限，此次修法參採民選首長以兩任為限，避免同一組人馬長期替學校選擇、鑑別治校人才，「不同的遴委有不同的視野」，新制度可讓學校多元選才。

擔任近兩任台大校長遴委會召集人的台大前校長陳維昭說，此規定有違大學自治精神，教部不該管太多，還說「我才當兩任，就被說成萬年遴委」，很無奈。本屆台大校長遴委會發言人袁孝維也說，教育部根本不懂遴選精神。遴選和民選首長不一樣，有點像公司找ＣＥＯ，若能找到德高望重、又具國際觀的人當遴委，大學是求之不得。

連任三次台大校長遴委的台大註冊組前主任洪泰雄說，教育部參考民選首長最多兩任，完全是錯誤類比，遴委性質較像是民意代表，應不限連任次數。洪泰雄說，他是經台大所有行政人員不記名投票選出，再由校務會議通過才能當遴委，有相當民意基礎，該修法「毫無立論基礎、剝奪權利」。

不過，曾任兩屆台大校務會議委員的台大電機系教授吳瑞北說，教育部對任期限制的考量「有其道理」。但他也說，校長遴選爭議的關鍵根本不在遴委任期，是「誠信」。

台大教育部校長遴選管中閔
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