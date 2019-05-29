教團：教師招生績效決定續聘 學校公然違法

2019-05-29 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



少子化衝擊，許多私校教師工作量卻有增無減，還需負責招生業績、承擔的事情愈來愈多。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 少子女化下，許多私校將「招生」視為第一要務。全國私校工會理事長尤榮輝表示，要教師當「網紅」協助行銷學校，不尊重教師專業與尊嚴、侵犯個人私領域行為，實在不是大學該有的行為。

尤榮輝說，教育部也應注意私大教師過度從事招生活動對教育品質的影響，家長和學生也要思考判斷，派大量教師從事招生宣傳活動的學校，是不是值得就讀的學校。中華醫事科大應停止過度動員教師從事招生活動的措施，並公開年終奬金發放標準和辦法。

尤榮輝表示，招生或行銷學校都不是教師本職或分內工作，只因為少子化對私校招生衝擊大，教師大多願意「配合協助」學校招生。但不少學校卻將招生視為教師的本職和義務，有老師被派去校外從事招生活動，非但沒有出差費和保險，甚至連車資、油資都要自付。更嚴重的是，招生旺季，大量教師被派到各高中職進行招生宣傳活動，若剛好有學生需要輔導，會找不到老師，恐影響學生受教權。

台灣私教工會理事長陳秋瑩表示，不少私校將招生績效納為教師評鑑項目，並作為年終獎金核發的依據，更有甚者直接以招生績效作為續聘參考，「這不僅不合理，更是公然違法」。

陳秋瑩說，招生活動基本上與教學無關，在教師法第16條第7項保障下，教師有權利拒絕參與學校要求的招生工作。教育部應該盡速查核有哪些學校將招生績效明訂在各項辦法內，除督導糾正外，應納入校務評鑑。

「行政霸凌已成敗壞的私校風氣」。陳秋瑩表示，雖說少子女化，私校的確有招生壓力，但不應成為苛刻教職員的藉口。現在連財務招生狀況佳的私校，也紛紛將招生績效納入，並賦予行政及學術主管可以用來增減個別教師年終。

陳秋瑩舉例，中部某私立大學一改過去年終1.5個月傳統，以績效排名發給2個月至0.5個月，最後再由校方主管做增減裁定。但增減多寡沒有標準且教師無從得知，除基層教師連中階主管也難逃，甚至傳出有系主任今年被扣減主管加給年終3萬元。