降低幼照師生比 教團籲盡速修法

2019-05-21 19:37 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「一比十三，幼照品質不用刪。」全教總理事長張旭政表示，38年來我國出生人口已由41萬減少至18萬，但至今幼兒園師生比竟還維持1：15，立法院擬修法調降1：13，全教總與家長、老師代表21日召開記者會力挺修法，更期許未來比照中國、南韓、新加坡降至1：12。

法不合時宜

為何38年來師生比例從未調降？張旭政表示，私幼業者反應找不到幼教師，因為工作條件不佳，我國許多幼教師被迫流浪到新加坡、馬來西亞、中國，因而流失人力。此外，張旭政也提到，教育部表示要等公共化托育政策達一定比例再調降師生比，但孩子的成長能等嗎？

張旭政表示，全教總支持修法，但立委提修法後收到不少私幼業者反應聘僱人力將增加成本。張旭政強調，幼教、幼照的核心就是每位幼兒都能獲得教保員的照顧，幼兒照顧與中小學、大學性質不一樣，降低師生比是提升幼教品質最核心的方法，呼籲儘快通過降低師生比法案，讓幼教品質更往前。

中、韓師生比優於我國

全教總政策研究員顏嘉辰表示，與鄰近國家比較，中國師生比約1:11至1:13、南韓與新加坡甚至依幼兒年齡區分，南韓3至5歲約1:13至1:15，新加坡3歲1:9、4歲1:10，反觀我國3至6歲幼童混齡班一律是1:15，全班30名幼童配置2名教保員。顏嘉辰提到，兒童受虐案頻傳，降低師生比可協助改善幼照環境。

針對修法，台北某私立幼兒園園長游小姐反對說，私幼面臨師資的嚴重缺乏，且考量幼兒園的空間，調降師生比不適合小空間的幼兒園。她認為，因虐童案的社會輿論壓力而推動修法，根本目的是老師能否把孩子照顧好，應充分了解目前園所的處境，從根本問題著手，才能兼顧孩子、家長、園方三方權益。

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