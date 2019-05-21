校犬貓升級教育 國教署：符合新課綱

2019-05-21 18:57 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「校犬貓能提升學生的生命教育。」國教署校園安全組長林良慶21日指出，校園中飼養貓犬，從人與動物的互動導入教育，更符合108課綱的「素養導向」。而據動物保護行政監督聯盟調查，台東縣2019年的校犬貓數量為全國增加最多，反觀資源最完整的台北市卻連四年墊底，執行長何宗勳表示，校犬貓數量代表校園對生命友善程度，並鼓勵各縣市學校向動物之家認養貓犬。

台北市連4年墊底

何宗勳指出，據動督盟2019年調查顯示，台東縣境內校犬數量為21隻，較2017年增加7隻為全國之冠，若以六都為例，新北市擁有43校犬為首，資源豐沛的台北市卻只有12隻敬陪末座。對此立委吳思瑤表示，台北市長柯文哲曾坦承，校長是議題中的關鍵人物，之後會更積極與學校協商，但她強調，只要市長把校犬議題列為政府首要計畫，台北市就不會連續四年在六都墊底。

新北市動保處處長陳淵泉指出，校犬推展成功與否，必須由政府及學校雙方合作推動，他表示，學校是社會縮影，校方必須讓家長、學生各方取得平衡，以新北市為例，校犬接種預防針、健康醫療等費用全由政府埋單，陳淵泉強調，官學兩方需相輔相成，校犬貓才能成功住進校園。

落實課綱素養教育

「校犬貓應成為主流議題」，立委王育敏說，日前動保法修法將動保教育納入12年國教，目前教育部也正擬定相關教材，但除了紙本教材之外，實務的學習也是動保教育重要的一環，而校犬貓就是最好的生活導師，既然教育部把動保納入課綱，應該不只有民間在推動，行政部門也需加緊腳步。

對此，國教署安全事務及校園安全組長林良慶回應，近幾年校園動保社團的數量逐漸攀升，只要社團學生提出認養計畫，國教署就會予以補助。此外，動保課綱對於素養導向的教育，能提供學生更好的生命倫理實務場域，從人與動物的方向導入12年國教，更能達成新課綱素養教育的成果，未來也將擴大校犬貓認養的預算，積極向「友善校園，素養學習」的目標前進。

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