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整理包／華為Google殘酷分手！完整爭議影響一次看

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

精進英文寫作能力，讓你的職場戰力再提升！

2019-05-21 14:02文／ 臺大進修推廣學院

口語化的英文表達或多或少大家都能聽懂，但英文寫作則不可相提並論；別讓你的讀者或客戶費時猜測你想表達什麼，你需要的是更專業的英語寫作訓練。寫作工作其實是相當複雜的生產作業，不僅是訓練個人的思考表達，更是轉化想法建構成文字論述的過程。因此，無論是升學考試中的學生，或是馳騁商場的職場人士，都需要有系統的培訓，讓自己的英文寫作提升至專業的層次。

英文也是台灣升學重要的考試科目之一，寫作也是學習英文的必備能力。在考試中，英文作文更是拉開評分差距的重要關鍵。因此不僅學生覺得困難，專業教師也將其視為教學上的挑戰，因此寫作教學亟需有系統的培訓，對於國、高中的授課教師更是如此。

臺大進修推廣學院特聘臺大寫作教學中心李維晏主任暨教師群講授「筆桿舞春秋—英文寫作教學全攻略」課程，推薦給希望提升英文寫作實力與教學專業能力者。授課時間為星期六、日兩個全天，共計12小時，中午敬備餐盒；第1期課程安排於108年6月29日及6月30日，第2期於7月13日及7月14日上課，歡迎有意進修者選擇合適期別報名上課。

透過臺大寫作教學中心教師多年的研究成果，將提供給上課學員一套系統化的寫作教學暨教材法。該課程將分三階段培訓達成目標：(1)提升英文寫作專業能力；(2)厚實寫作教學專業技能；(3)分享教學媒材設計及應用訣竅。提供教師優化英文寫作之教學專業知能與社會人士精進寫作能力的管道，進而輔導國內學子與大眾提升英文寫作的水平。

本課程對於【想要提升自我英文實力的職場菁英】，或【有意從事英文寫作教學者】，以及【關心學生英文能力欲給予從旁協助之家長】，皆有所助益。提早報名享特別優惠，教師檢附證明更有額外專屬優惠，詳細課程表與報名資訊，請至【臺大推廣教育網】課程專頁查詢https://reurl.cc/DD57Q，或致電02-23620502洽詢。

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