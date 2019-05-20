開啟你的「斜槓人生」 台師大「大人的音樂課」吸睛

2019-05-20 16:40 聯合線上 文／黎允之



終身學習趨勢夯，許多人都對未實現的音樂夢感到遺憾，但是，追求夢想永遠不嫌晚，即刻起就能展開你的「斜槓人生」！

圖／師大 提供 分享 facebook

「斜槓」已經是現在的時代潮流，一人身兼多角，不光只有表現在工作能力上，更是藉由這些不同角色，組合出更加乘的人生綜效，讓自己的人生舞台像是無邊際泳池，一直展開。許多上班族選擇以進修躋身斜槓青年，除了厚植自我競爭力，更是完成夢想的好機會。今年台師大進修推廣學院推出「夏季音樂班」，內容專業並且多元化，讓學員能夠在學習中提升各種音樂領域與技能。

坊間許多音樂補習班，主要針對樂器上的技能學習，但鮮少有機會能更深入認識音樂中的要素。台師大「夏季音樂班」採用團體教學、個別指導，讓學員輕鬆上手，豐富的課程包括：爵士樂賞析、樂理好好學、烏克麗麗、吉他彈唱班、聲樂養生入門、歡樂合唱團、阿卡貝拉、卡拉OK等。

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該學院聘請專業師資，除了樂器學習之外，更設計了啟發音樂潛能的專業課程，例如「爵士樂賞析課」，透過認識爵士樂音樂家與背景，老師現場演奏呈現，讓學員們開啟另一個領域；「聲樂養生入門課程」則顛覆一般人的想法，完全不需要有聲樂基礎，學員可以在課堂中瞭解身體如何與發聲結合，更能深刻體會到，原來聲樂可以讓身體更快樂！此外，還有「阿卡貝拉」無伴奏人聲合唱創新課程，將人聲的可能性推向了極致，開啟聲音的無限可能，下班後和一群志同道合的朋友一起歡唱，享受純人聲獨有的和聲共鳴及共同協作的美感，真是療癒又充電啊！

而廣受民眾喜愛的烏克麗麗、吉他課程，由專業音樂人曾鈺婷老師領軍，透過有趣且邏輯性的課程引導方式，讓音樂不再只是學樂器，學員可以將聽覺藝術應用在自己詮釋的樂器中。教授多門課程的曾鈺婷老師笑稱自己是個圓夢者，也希望幫助每個學員完成自己的音樂夢，她期盼讓每位珍惜自己夢想的學員們，都能讓這段學音樂的經歷，化為人生的寶藏之一。