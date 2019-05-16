營養午餐立專法 教育部：9月提出

2019-05-16 13:17 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



立法院16日審查營養午餐草案，教育部承諾9月將提官方版本。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 學生的健康不能等！立法院16日審查學校午餐促進條例草案，立委蔣乃辛表示，教育部日前承諾將提出院版草案，但至今仍遲遲未有下文；立委蔡培慧也表示，學童的營養午餐專法不能等，教育部應給出具體期限。在場的國教署長彭富源回應，需再與全台22縣市政府溝通，預計9月1日前會提出教育部版本的草案。

「不想再吃三色豆了！」蔡培慧表示，有南投的學童親自陳情：「午餐可不可以不要再吃三色豆了」因此，她與蔣乃辛、吳思瑤等立委提出草案，盼解決各縣市因城鄉差異的學餐問題。蔡培慧舉日本為例，日本結合在地文化推動校園「和食」她希望我國的營養午餐也能透過教育讓學生了解食材來源、營養選擇等。

「學校把營養師當廚工指揮！」蔣乃辛表示，讓學生知道如何吃得健康、營養均衡才是營養師的職責，但現況是營養師充當行政祕書、當廚工幫忙烹飪。他認為，許多疾病都與飲食有關如三高，學生從小有正確的飲食知識，未來能減少許多疾病，這是預防科學。

吳思瑤也表示，營養午餐應分程度和階段改善，首要是吃的安全、營養，她也推動由營養午餐結合科學化的思維。她認為，雙薪家庭越來越多，學校未來面臨的恐怕不只營養午餐，還有點心和晚餐。她認為目前學校大多使用大鍋炒的烹煮方式需與時俱進，應保持食材的營養與新鮮，盼院版草案融入科學精神。

彭富源則回應，至今尚未提出教育部版本的草案，主因為全台22縣市城鄉差異大，日後法規的落實需與地方密切配合，因此他向在場立委們爭取時間與地方政府持續溝通。彭富源也承諾，教育部將在下個會期前，最快9月1日將提出教育部彙整版本的營養午餐草案。

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