108課綱新制上路不慌張 解答家長9大疑問

2019-05-16 12:34 聯合新聞網 未來Family



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新課綱即將於108學年度正式推動，許多家長對新課綱仍一知半解，本刊特別整理出幾個常見的疑問，例如：到底哪些孩子適用新課綱？新課綱會讓孩子的學習壓力變大嗎？素養可以用「補」的嗎？整理出專家學者的回答，為家長解惑。

Q1：為什麼要實施新課綱？

新課綱的全名為「12年國民基本教育課程綱要總綱」。過去國中、小和高中分別適用「國中小9年一貫」和高中課綱，推動新課綱將統整12年國教課程，解決過去兩份課綱的銜接落差問題，除了連貫統整從國小到高中（職）的課程，也著重各領域（八大領域〈科目〉包括：語文〈國語文、英語文〉、數學、社會、自然科學、科技、綜合活動、藝術、健康與體育）間的橫向連結。

Q2：哪些孩子適用新課綱？

108學年度入學的小一、國一、高一生將是首屆適用新課綱的學生，預估有62.5萬人。隔年、109學年度念小一、國一、高一的新生也適用新課綱。

要注意的是，不是108學年度起，所有的學生都適用新課綱。108學年度時就讀小二到小六、國二和國三、高二和高三的學生，適用的是舊課綱。這群小二至小六生要到升國中時，才適用新課綱；國二和國三生要到升高中時，才適用新課綱。

不過，家長也不用擔心，孩子的學習和升學並不會有問題。每個學年度入學的新生，從課程規劃、教師教學到學生學習，都是依據各學年度所適用的課綱，而就學三年後的升學進路考試，也是依據入學時所適用的課綱去進行規劃。

Q3：新舊課綱的課程設計有什麼不同？

國中小9年一貫課綱的課程理念為「能力導向」，12年新課綱的理念為「素養導向」，培養「一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度」。

新課綱在小學階段的改變，包括：①強化基本學力，國語和數學學習節數增加；②新住民語文納入課表；③各校發展校訂課程（彈性學習課程），低年級每週2至4節、中年級每週3至6節、高年級每週4至7節；④實施跨領域課程，推主題式教學。

國中階段的改變，包括：①（教育）部定課程部分，國中與高中新增「科技」領域（涵蓋資訊科技與生活科技兩門科目）；②各校發展校訂課程，每週安排3至6節彈性學習課程，包括跨領域統整主題∕專題∕議題探究、社團活動與技藝、特殊需求領域及其他類課程等四類；③自然科強調實驗、數學科導入計算機的使用。

高中階段的改變，包括：①大幅減少必修，必修學分從160降為118，提高選修學分為54至58學分；②增加校訂必修課程、4至8學分；③開設多種選修課程；④每週有2至3節彈性學習時間。

高職階段的改變，包括：①新增15至30學分的實習課程；②實習科目新增「技能領域」實習課；③開放多元選修課程；④增加彈性學習時間。

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Q4：素養可以靠補習「補」出來嗎？

國教院課程及教學研究中心副研究員李文富指出：「素養必須透過長期浸潤式的學習、綜整而得，需要情境、脈絡和有意義的連結，是一種陶養。」但補習班的學習並非浸潤式、而是速成的，「補習補的是知識和學力的部分，補習班能夠回應素養的可能只有某個點，例如跨科考題，」但其他部分，如體驗、探究實作、自主學習等，補習班缺乏環境、情境和脈絡，無法提供陶養。也就是說，素養不是靠補習可以快速「補」出來的。

台師大副校長宋曜廷指出，所謂的素養，除了知識、能力、態度之外，習慣也很重要；養成習慣，才能在生活中落實素養。

新課綱將「學習重點」分成「學習內容」和「學習表現」兩個層面。「學習內容」比較偏向學習素材、知識部分；「學習表現」比較偏向認知、行動能力、態度的展現。學習表現部分，用紙筆測驗考不太出來，更好的方式是運用卷宗評量、實作評量，而這些也不是補習補得出來的。

Q5：素養導向的學習，會不會讓小孩的學習壓力變大？

李文富認為，「任何的學習都會有壓力和挑戰，我們應該要問的是：這個壓力和挑戰是否有意義？」像過去聯考時代壓力很大，但學生考完試就把書丟掉、知識忘光；素養導向的學習，擺脫原來以課本知識為中心的學習，更強調知識的轉化和應用。這是教育和評量（考試）的重要趨勢，希望減輕學生學習壓力。

當學習不再局限於背誦知識，學生就有更多的機會探索自己。這樣的精神也反映在大學考招上，申請入學管道，學測成績占比最多只占50％，還要參採學生的綜合學習表現，至少占50％，就是希望學生不再只偏重於分分計較的考試。

Q6：對不愛念書的小孩來說，學習會變難嗎？

李文富指出：「新課綱關注不同的孩子，無論是學術型或實作型的孩子都可以選擇適合自己的路。」

新課綱實施，各校除了有校訂課程的設計，在部定課程部分，學校也有調整教學的空間，例如班群教學、適性分組、統整性主題等，這些都有助於學生適性學習。

對學科不擅長、非學術型的孩子來說，選修課程變多，有補強性選修、多元選修，以及彈性學習時間，孩子可以選擇適合自己、有興趣的課程。另外，高中數學在11年級時可以按自己性向，選擇修數學B（對數學低需求），這些設計都是適性揚才、適性發展的概念。

再加上「學習歷程檔案」呈現修課的學習成果，不再只看重國、英、數、社、自等學科，還可以呈現出實作成果，也導引孩子適性發展。

Q7：考試考素養題，考試變得更難了？

負責會考命題的台師大心測中心主任陳柏熹表示，素養題或生活應用題比較難，其實是迷思。

而且，早在基測時代，就不再只考記憶題了。每年考完試後，心測中心都會做問卷調查，必問一個問題「今年考題如果把課本知識背起來，是不是就能拿到高分？」應屆考生約有4、5千人上網填答，平均有80％的考生回答，必須理解概念才能回答問題。顯示，早從基測時代考試就已經不再是「背多分」了，必須理解、活用知識才行。

Q8：老師都準備好素養教學了嗎？

很多家長擔心，學校的老師是否準備好迎接新課綱，都有能力教素養嗎？對此，台師大師資培育學院副教授張素貞指出，「12年國教課綱國民中小學種子講師培訓研習計畫」自105年啟動以來，每年培訓約500名種子講師，至今已培訓約2140名種子講師。培訓重點包括總綱和核心素養的理解，並且讓老師實際演練素養導向的教學。和過去研習最大的不同是，一個月後還有一天的「回流課程」，讓老師帶著案例問題回來上課，精進教學能力。

張素貞強調，關於新課綱的推動，其實已有很長一段時間的鋪陳，很多學校老師早已動起來，積極參與像是學思達、學習共同體等，這些學校和老師都是推動新課綱很重要的動能。不僅現場老師，連在大學教師資培育的教授也都動起來。張素貞說，已有近100位師培教授參與新課綱的工作坊，「這波教育改革和過去最大的不同是，呈現出『每個人都是學習者』的氛圍。」

針對108學年將任教小一和國一的老師，有超過一半的縣市開辦老師增能課程。張素貞估計，參加教師專業社群的老師至少七、八成對新課綱有一定的認識，大約有五成參加過相關的增能課程。

李文富認為：「素養導向教學並不是從零開始，教育是一棒接一棒、不是斷裂的，老師也不是空的。」過去的教育也強調知識、技能、情意，只是如今綜整為核心素養。「老師不是不會教，只是過去教學沒有與生活情境連結，如果能夠讓課程內容有情境、脈絡，就能讓學生感受到學習的意義。」

Q9：素養導向的學習，老師的課會不會上不完？

國教院課程及教學研究中心助理研究員楊俊鴻指出，教科書只是眾多的學習媒材之一，比起課文內容從頭教到尾、學生不見得理解，老師要教給孩子的應該是學習的方法和技能，能夠將學習策略轉移到生活情境。

楊俊鴻指出，UNESCO（聯合國教科文組織）提到，教科書教抽象的知識，學生很難運用在日常生活真實情境。因此，老師必須能夠改編教科書內容或協同教學。

例如，小學課本教淡水小鎮，對很多中南部小孩來說可能無感，老師就必須將課文要教的重點概念和知識，轉化成與在地文化結合，學生才會更有感，以後才用得出來。

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